Musik Bonnie Tyler: Sommer-Tour abgesagt, nachdem sie aus dem Koma erwacht ist

Bonnie Tyler - The O2 London 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 11:00 Uhr

Die 'Holding Out for a Hero'-Sängerin ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Ihre Sommerkonzerte werden jedoch nicht stattfinden.

Bonnie Tyler hat alle ihre verbleibenden Auftritte für diesen Sommer abgesagt oder verschoben.

Die 75-jährige Singer-Songwriterin ist inzwischen aus dem Koma erwacht, befindet sich jedoch weiterhin auf der Intensivstation. Sie war im vergangenen Monat nach einer Notoperation am Darm in ein künstliches Koma versetzt worden, um ihre Genesung zu unterstützen. Der Eingriff fand in einem Krankenhaus nahe ihres Wohnorts Faro in Portugal statt. In diesem Sommer wird sie nicht auftreten.

In einer Erklärung ihrer Familie hieß es: „Bonnie befindet sich nicht mehr im Koma, ist aber weiterhin sehr krank und auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in Portugal. Auch wenn sich ihr Zustand verbessert, verläuft der Prozess langsam.“ Ihre Ärzte seien zuversichtlich, dass sich die Musikerin erholen werde. „Aber es wird Zeit brauchen. Deshalb müssen wir leider mitteilen, dass wir alle verbleibenden Shows in diesem Sommer absagen oder, wenn möglich, auf nächstes Jahr verschieben werden“, war außerdem zu lesen. Das betreffe alle aktuellen Auftritte bis Ende August. „Derzeit hoffen wir noch, dass unsere Konzerte im Herbst stattfinden können.“

Die Familie entschuldigte sich bei allen „für die Enttäuschung“ und bat um Verständnis für die schwierige Situation. „Wir hoffen, euch stattdessen nächstes Jahr zu sehen“, hieß es. „Wir möchten uns außerdem für die große Welle an Liebe und Unterstützung aus aller Welt bedanken, die Bonnie erreicht hat. Sie ist sich dessen bewusst und sehr dankbar für eure guten Wünsche.“ Die Familie kündigte zudem an, Fans zu informieren, sobald es Neuigkeiten gebe. „Bonnies Familie bittet weiterhin um Privatsphäre und verspricht, dass wir weitere Updates geben werden, sobald es bedeutende Entwicklungen gibt.“

Tyler, die seit einiger Zeit zwischen Faro und ihrer Heimat Südwales pendelt, blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Die ‚Holding Out for a Hero‘-Interpretin wurde dreimal für einen Grammy nominiert und 2022 für ihre Verdienste um die Musik mit dem britischen Ritterorden MBE ausgezeichnet.