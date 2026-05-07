Stars Bonnie Tyler unterzieht sich Notoperation

Bonnie Tyler performs live in Estoril, Portugal - Getty - April 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 09:00 Uhr

Bonnie Tyler hat sich einer „notfallmäßigen Darmoperation“ unterzogen.

Die 74-jährige Sängerin – die vor allem für ihren Hit ‚Total Eclipse of the Heart‘ bekannt ist – wurde kürzlich in ein Krankenhaus in Faro, Portugal, eingeliefert, wo sie notfallmäßig operiert wurde und sich nun erholt.

In einer Erklärung auf Bonnies Website heißt es: „Wir bedauern sehr, mitteilen zu müssen, dass Bonnie in ein Krankenhaus in Faro, Portugal, wo sie ein Zuhause hat, zur Notoperation am Darm eingeliefert wurde. Die Operation verlief gut und sie erholt sich nun. Wir wissen, dass ihre gesamte Tyler, ihre Freunde und ihre Fans besorgt über diese Nachricht sind und ihr eine vollständige und schnelle Genesung wünschen.“

Tyler blickt auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurück, wurde mehrfach für den Grammy nominiert und erhielt 2022 für ihre Verdienste um die Musik den MBE. Die Sängerin hatte zuvor betont, dass sie keine Pläne habe, sich zurückzuziehen. Bonnie Tyler – die für ihre unverwechselbare raue Stimme bekannt ist – sagte dem Magazin ‚Notebook‘ der Zeitung ‚The Sunday Mirror‘: „Ich habe mit 17 angefangen zu singen und hätte nie gedacht, dass ich es in diesem Alter noch tun würde. Ich habe das Tempo ein wenig gedrosselt, aber ich weiß jetzt, dass ich mich niemals zur Ruhe setzen werde. Auch wenn ich großes Glück hatte, weil ich in Portugal war, als der erste Lockdown verkündet wurde, hatte ich am Ende genug davon. Ich bin fast durchgedreht. Ich musste wieder raus auf die Bühne!“