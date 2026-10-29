Musik Bono räumt ein, dass U2 mit umstrittener iTunes-Aktion ‚zu weit gegangen‘ ist

Bono - May 2025 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 14:00 Uhr

Bono hat auf U2s berüchtigte iTunes-Aktion zurückgeblickt, bei der das Album 'Songs of Innocence' auf die Konten von Millionen Apple-Nutzern heruntergeladen wurde – unabhängig davon, ob sie es wollten oder nicht.

Bono gibt zu, dass U2 mit der automatischen Verteilung des Albums ‚Songs of Innocence‘ über iTunes eine Grenze überschritten hat.

2015 hatte die Aktion für massive Kritik gesorgt, nachdem die Platte kostenlos in den Musikbibliotheken von mehr als 500 Millionen Apple-Nutzern gelandet war – unabhängig davon, ob diese das Album überhaupt haben wollten. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The New York Times‘ räumte der Frontmann ein: „Da bin ich zu weit gegangen.“ U2s früherer Manager Paul McGuinness habe die Aktion ähnlich kritisch gesehen wie der inzwischen verstorbene Apple-Mitgründer Tim Cook.

Der ‚With or Without You‘-Künstler erinnerte sich an McGuinness‘ Reaktion, als er ihm die Idee vorgestellt hatte. Dieser habe praktisch dasselbe gesagt wie Cook: „Du hast dein ganzes Leben damit verbracht, die Leute dazu zu bringen, für Musik zu bezahlen. Warum solltest du etwas kostenlos verschenken wollen?“

Bono erklärte jedoch, dass die Band mit dem Konzept experimentieren wollte. „Wir wollten herausfinden, ob wir Apple oder ein anderes Unternehmen dazu bringen könnten, für unsere Musik zu bezahlen und sie anschließend zu verbreiten“, sagte er. Um die Musikbranche zu verbessern, brauche es weitere Experimente. „Es ist erstaunlich, wie wenig andere Musiker bezahlt werden, und das ist erschreckend. Aber ja, das ging alles auf meine Kappe“, gab Bono zu. Bassist The Edge verteidigte die Entscheidung dagegen und betonte, dass die Band „Risiken eingehen“ müsse. „Also scheitert man, und manchmal fällt man auf die Nase. Das gehört zum Job“, argumentierte er.

2015 hatte U2-Produzent Flood im Interview mit ‚Gigwise‘ darüber gesprochen, ob die Aktion ein Fehler gewesen sei. „Ich denke, die Aktion hat die Frage aufgeworfen, welchen Stellenwert Musik in unserer Gesellschaft derzeit hat. Und ich glaube, darauf gibt es bis heute keine zufriedenstellende Antwort“, erklärte er. Zudem habe die Veröffentlichung Fragen nach dem Musikgeschmack der Menschen und ihrer Entscheidungsfreiheit aufgeworfen: „Dürfen Menschen selbst entscheiden oder wird ihnen diese Wahlmöglichkeit tatsächlich genommen?“