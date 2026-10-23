Musik Ryan Gosling feiert nach 17 Jahren sein Musik-Comeback mit Dead Man’s Bones

Ryan Gosling attends "Project Hail Mary" New York premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 14:00 Uhr

Ryan Gosling feiert nach 17 Jahren sein Musik-Comeback mit Dead Man’s Bones.

Ryan Gosling kehrt nach 17 Jahren zur Musik zurück.

Der 45-jährige Hollywoodstar ist vor allem für seine Schauspielkarriere bekannt, doch 2009 gründete er gemeinsam mit seinem Freund Zach Shields das düstere Musikprojekt Dead Man’s Bones. Nun hat das Duo neue Musik angekündigt und sorgt damit pünktlich zu Halloween für Gänsehaut. Fast zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums wollen die beiden Musiker am 27. Oktober neue Songs herausbringen. Am Donnerstag (22. Oktober) veröffentlichten sie auf Instagram ein unheimliches Video, das die Rückkehr des Projekts ankündigt. Darin ist eine gespenstische Stimme zu hören, die geheimnisvolle Worte spricht: „Die Gebeine der Toten müssen warten, bis sie sich erheben, aus dem Haus, in dem die Schatten weinen. All das muss sich am 27. Oktober ändern, wenn unsere Geister diese Welt verlassen, um in der Dämmerung mit uns zu tanzen und deine Hand in meine zu legen.“ Die mystische Botschaft passt perfekt zum Stil von Dead Man’s Bones, dessen Musik von Geistern, Monstern und anderen unheimlichen Gestalten geprägt ist.

Dass neue Musik des Duos bevorstehen könnte, hatte Goslings Partnerin Eva Mendes bereits zuvor angedeutet. Auf ihrem eigenen Instagram-Account schrieb sie: „Ich versuche, neue Musik von Dead Man’s Bones heraufzubeschwören.“ In einem weiteren Beitrag legte sie nach: „Ohne DEAD MAN’S BONES wäre die Gruselsaison nicht komplett. Ich wünschte wirklich, sie würden neue Musik veröffentlichen …“ Als ein Fan sie fragte, ob sie etwas wisse, das der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sei, antwortete Mendes vielsagend: „Vielleicht weiß ich ja etwas …“ Nach der offiziellen Ankündigung zeigte sie sich begeistert und schrieb: „Er hat sein Versprechen mir gegenüber gehalten.“

Anfang dieses Jahres erzählte Gosling dem Musikmagazin ‚NME‘, wie seine Freundschaft mit Zach Shields entstand und welche gemeinsame Leidenschaft sie verband: ihre Begeisterung für das Gruselige. Besonders prägend sei für ihn ein Besuch der Geisterbahn ‚Haunted Mansion‘ in Disneyland gewesen, als er zwölf Jahre alt war. „Als ich mit zwölf Jahren in der ‚Haunted Mansion‘ war, wurde der Tod so dargestellt, als wäre er vielleicht gar nicht so schlimm oder beängstigend. Vielleicht macht er sogar Spaß“, erinnerte sich der Schauspieler. Diese Perspektive habe ihn sofort angesprochen. „Ich habe diese Attraktion schon immer geliebt, ebenso Disneys Umgang mit unheimlichen Dingen, etwa in dem Kurzfilm ‚The Skeleton Dance‘ von 1929 und dem Zeichentrickfilm ‚The Old Mill‘ von 1937. Disney hat eine ganz eigene Sicht auf solche Themen.“ Diese Faszination floss später auch in die Musik von Dead Man’s Bones ein.

Für ihr erstes Album aus dem Jahr 2009 arbeiteten Gosling und Shields mit dem Silverlake Conservatory Children’s Choir zusammen. Die Platte setzte konsequent auf die Themen Geister, Monster und das Übernatürliche und entwickelte dadurch einen unverwechselbaren, schaurig-schönen Klang. Bei den Aufnahmen hatten sich die beiden Musiker vorgenommen, möglichst sämtliche Instrumente selbst zu spielen. Gosling gab gegenüber ‚NME‘ zu, dass sie dabei zunächst vor allem herausfinden wollten, was sie gemeinsam umsetzen konnten. „Das Ziel war, es irgendwie hinzubekommen. Uns gefiel die besondere Qualität, die durch diesen Ansatz entstand. Ich bin mir aber sicher, dass auch andere Musiker dazukamen und uns dabei halfen, das Album tatsächlich zum Funktionieren zu bringen“, erklärte er. Seit 2010 ist Dead Man’s Bones nicht mehr live aufgetreten. Umso größer dürfte die Freude der Fans über das bevorstehende Comeback sein. Ob die neue Musik auch mit Konzerten verbunden sein wird, ist bislang nicht bekannt.