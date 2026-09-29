Musik Bono hatte Angst, bei Rosalía wie ein ‚Stalker‘ zu wirken

Bono - May 2025 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 18:00 Uhr

Bono gesteht, dass er eingeschüchtert war, Rosalía wegen des U2-Songs 'The Mirror Maker (Rosalía)' anzurufen.

Bono hatte zunächst Bedenken, Rosalía um Erlaubnis zu bitten, einen U2-Song nach ihr zu benennen.

Die spanische Sängerin ist die Inspiration für den Song ‚The Mirror Maker (Rosalía)‘ auf dem kommenden U2-Album ‚Carnaval de Luz‘, das am 13. November erscheint. Bonos Freundschaft mit Penélope Cruz brachte ihn mit Rosalía in Kontakt, doch zunächst war er unsicher, wie er vorgehen sollte. In einem neuen Cover-Interview mit dem britischen ‚Rolling Stone‘ enthüllte der 66-Jährige: „Es ist nur ein bisschen peinlich, dass sie so berühmt wurde, bevor wir den Song veröffentlicht haben. Aber das macht mir nichts aus. Schließlich wusste auch jeder von Martin Luther King.“

Bono schilderte, wie er Penélope Cruz um Rat fragte: „Was soll ich machen?“ Sie habe ihm daraufhin geraten, Rosalía einfach anzurufen. Der U2-Star habe zunächst gezögert und gedacht: „Ich sehe aus wie ein Stalker.“ Rosalía habe sich jedoch geschmeichelt gezeigt und ihn ermutigt. Bono selbst habe allerdings noch immer nicht den Mut, sie persönlich zu treffen und ihr die fertige Version des Liedes vorzuspielen. „Ich glaube irgendwie nicht, dass ich sie jetzt treffen könnte. Ich sammle gerade den Mut, ihr den finalen Mix zu schicken“, gestand er.

Später führte Bono den Gedanken weiter aus, dass manche Künstler „durch den Spiegel gehen und sehen wollen, was auf der anderen Seite ist“. Er nannte einige Musiker, die dies für ihn getan hätten: „Patti Smith war eine davon, als ich aufwuchs. Es gibt viele, wenn auch nicht genug. Rosalía gehört definitiv dazu.“ Bono beschrieb, was diese Künstler seiner Meinung nach verbindet: „Es ist diese Vorstellung, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen – eine ziemlich altmodische, etwas eigenartige Vorstellung – und sie nähert sich dem mit großem Mut und einem selbstironischen Humor.“