Stars Boris Becker hat volle Verantwortung übernommen

Bang Showbiz | 20.11.2025, 18:00 Uhr

Boris Becker hat die „volle Verantwortung“ für die Handlungen übernommen, die dazu geführt haben, dass er ins Gefängnis musste.

Die 57-jährige Tennislegende wurde im Dezember 2022 aus dem Gefängnis entlassen und im Rahmen einer vorzeitigen Entlassungsregelung aus Großbritannien nach Deutschland abgeschoben. Und obwohl Boris nur acht Monate seiner zweieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Verstoßes gegen Insolvenzauflagen verbüßt hatte, glaubt er trotzdem, dass das Leben hinter Gittern in mancher Hinsicht „gut“ für ihn war. Er betont, dass er die Zeit nutzen konnte, um seine Verfehlungen zu verstehen, da Rehabilitation seiner Ansicht nach von innen kommen muss.

„Im Nachhinein war es wahrscheinlich sehr gut für mich, lange stillzustehen, und 231 Tage sind ziemlich lange“, sagte er zur Zeitung ‚The Guardian‘. Wirklich zu verstehen, was ihm passiert ist und das Puzzle zusammenzusetzen, sei eine Erleichterung gewesen. „Aber das passiert nicht über Nacht“, fügte Boris hinzu. „Du musst echte Verantwortung übernehmen, und ein Leben in der Zelle gibt dir diese Gelegenheit. Ich halte mich für einen ziemlich klugen Kerl und irgendwann fängst du an, über das Warum, Wenn und Wann von all dem nachzudenken, was passiert ist.“ Drei Jahre später sei der Grund, warum es ihm heute gut gehe, dass er die volle Verantwortung übernommen habe für das Gute und das Schlechte. „Aber wer behauptet, ein Gefängnisleben sei einfach, lügt. Es ist eine echte Strafe…“ Wer in dieser Zeit nicht reflektiert, so Boris, der werde schnell rückfällig und lande in einem Teufelskreis aus Verbrechen und Gefängnisstrafen: „Also musst du wirklich einen guten Blick auf dich selbst werfen, diszipliniert in deinen Gedanken sein und zu einer positiven Schlussfolgerung kommen. Dann ist Rehabilitation möglich – aber es fängt alles bei dir an.“

Boris‘ eigene Rehabilitation wurde unterstützt, als Aufseher Andy Small ihn dazu brachte, einen Kurs in Stoizismus zu belegen, und er war darauf bedacht, das Gelernte mit seinen Mitgefangenen zu teilen. Er sagte: „Es hat mir geholfen, und schließlich wurde ich selbst ein stoischer Lehrer, der mit Insassen sprechen und versuchen konnte, einige von ihnen zu rehabilitieren in der Hoffnung, dass sie, sobald sie draußen sind, auf dem richtigen Weg bleiben.“