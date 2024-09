Freitag stieg der Polterabend Boris Becker heiratet seine Lilian in Portofino

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro heiraten dieses Wochenende in Portofino. (dr/spot)

SpotOn News | 14.09.2024, 16:38 Uhr

Für Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro läuten an diesem Wochenende in Portofino die Hochzeitsglocken. Bereits am Freitagabend stieg dort der Polterabend, jetzt teilte Becker die ersten Hochzeits-Aufnahmen via Instagram.

Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker (56) und seine bisherige Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro (33) heiraten am heutigen Samstag im Nobelort Portofino, einem ehemaligen Fischerdorf an der italienischen Riviera. Wie RTL auf seiner Homepage berichtet, fand bereits am Freitagabend in einem Restaurant an der Piazza Martiri dell'Olivetta der Polterabend statt. Becker selbst teilte am Samstag mehrere Instagram-Storys von seinen Gästen, die die Ankunft des Paares im Hafen von Portofino in Filmaufnahmen und Fotos dokumentierten.

Darin ist unter anderem die Braut zu sehen, die in einem edlen weißen Satinkleid mit schwarzen Polka Dots an der Seite von Boris Becker aus einem Motorboot steigt. Der Ex-Sportler ist dabei in einen schicken hellblauen Dreiteiler gekleidet und kombiniert dazu ein weißes Hemd und weiße Sneaker. Beide grinsen auf den Aufnahmen über beide Ohren und winken ihren Gästen zu. Die ehemalige Tennis-Spielerin Barbara Rittner (51), deren Post von Becker ebenfalls geteilt wurde, schreibt zu einem Bild des Paares "Alles Gute Euch beiden." Unter den laut Medieninformationen rund 80 Gästen befinden sich auch seine beiden ältesten Söhne Elias (25) und Noah Becker (30) aus der Ehe mit Barbara Becker (57), die ebenfalls am Pier auf die Ankunft ihres Vaters warteten.

Es ist die dritte Ehe von Boris Becker

Für Boris Becker ist es bereits die dritte Ehe: Mit Barbara Becker war die ehemalige Nummer eins der Welt von 1993 bis 2001 verheiratet. 2009 nahm er seine damalige Freundin Lily Becker zur Frau, aus deren Beziehung sein dritter Sohn Amadeus (14) stammt. Aus einer flüchtigen Bekanntschaft mit dem russisch-britischen Model Angela Ermakova (56) hat Boris Becker zudem die Tochter Anna Ermakova (24). Seit 2020 ist Becker mit der italienischen Risiko-Analystin Lilian de Carvalho Monteiro liiert, deren Wurzel in den Inselstaaten São Tomé und Príncipe liegen. Bei den Filmfestspielen in Cannes gab er im Mai 2024 die Verlobung bekannt.