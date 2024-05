Gigi Hadid war im Publikum BottleRock-Festival: Bradley Cooper mit gefühlvollem Auftritt

Bradley Cooper (l.) und Eddie Vedder sangen beim BottleRock-Festival ein Duett. (eyn/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 20:51 Uhr

Bradley Cooper hat den Besuchern des BottleRock-Festivals in Napa, Kalifornien, einen besonderen Moment beschert. Am 25. Mai betrat der Schauspieler für ein Duett mit dem Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder die Bühne.

Bradley Cooper (49) hat beim BottleRock-Festival im kalifornischen Napa für einen Überraschungsmoment gesorgt. Am 25. Mai erschien er plötzlich bei Eddie Vedder (59), dem Frontman der Band Pearl Jam, auf der Bühne. Gemeinsam sangen sie vor den Festival-Besuchern die Country-Ballade "Maybe It's Time", wie ein von Fans gepostetes Video auf YouTube zeigt.

"Bitte, würdet ihr mit mir meinen großartigen, großartigen Kumpel Bradley Cooper auf der Bühne begrüßen", kündigte Vedder den Schauspieler an. Anschließend bekam er von ihm einen Kuss auf die Wange, bevor er das umjubelte Duett anstimmte.

Cooper und Vedder kennen sich schon lange

Der Song stammt aus Bradley Coopers Film "A Star Is Born", in dem er die Regie, die Produktion, das Drehbuch und neben Lady Gaga (38) die Hauptrolle übernahm. Sein Charakter des alternden Rockstars wurde von seinem Duett-Partner inspiriert. "Ich bin nach Seattle gefahren und habe vier oder fünf Tage mit ihm verbracht und ihm 9.000 Fragen gestellt. Und er gab mir kleine Dinge mit auf den Weg, die nur Musiker wissen, wenn es um die Ästhetik und die inneren Abläufe geht", verriet der Schauspieler 2018 in einem Interview mit "Yahoo Entertainment" über Eddie Vedder.

Gigi Hadid war im Publikum

Wie das US-Magazin "People" berichtet, saß Bradley Coopers vermutete Freundin Gigi Hadid (29) während des Auftritts im Publikum und jubelte ihm zu. Cooper stand beim BottleRock-Festival zudem nicht nur auf der Bühne, sondern zauberte in seinem eigenen Foodtruck auch seine berühmten Philly Cheesesteaks für die Besucher. Auf Bildern ist zu sehen, wie das Model sich das Sandwich auf dem Festivalgelände schmecken lässt.

Bradley Cooper und Gigi Hadid sollen seit Herbst 2023 liiert sein. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung steht noch aus – die beiden werden aber immer wieder innig zusammen gesehen. Im März wurden der Hollywoodstar und die Laufstegschönheit knutschend in New York erwischt.