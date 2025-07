Musik Boy George tut sich mit Worricka für neue Single ‚Mesmerised‘ zusammen

Boy George - October 2023 - Famous - Attitude Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 18:00 Uhr

Boy George hat mit Worricka für die neue Single ‚Mesmerised‘ kollaboriert.

Der ‚Culture Club‘-Frontmann hat sich mit dem Singer-Songwriter für den neuen elektronischen Track zusammengetan, auf dem Georges Gesang zu hören ist.

Er sagte: „Ich liebe Worrickas jazzige Klangfarbe, und wir haben schon an einigen Dingen zusammen gearbeitet. Ich weiß nicht, warum wir nie zusammen geschrieben haben, aber das sollten wir wirklich mal tun.“ Er schwärmt weiter, dass sein Kollege großartig mit Reggae klinge, seine Stimme aber auch eine vertraute Note mitbringe. „Dennoch klingt er ganz nach sich selbst. Ich höre ein bisschen Jessye Norman – und das ist ein großes Kompliment.“

Worricka ergänzte zur neuen Single, die am 24. Juli erscheinen wird: „Es geht um die ersten Momente der Verliebtheit, wenn man jemanden auf der Tanzfläche in einem Club kennenlernt. Wir standen das erste Mal vor vielen Jahren gemeinsam auf der Bühne im ‚Jazz Cafe‘ in London, als George mich bat, mit ihm eine Charity-Show zu eröffnen. Jetzt stehen wir mit ‚Mesmerised‘ erneut gemeinsam auf der Bühne.“

George (64) veröffentlichte kürzlich sein aktuelles Soloalbum ‚SE18‘, äußerte sich jedoch kritisch zu den heutzutage vorherrschenden Streaming-Modellen in der Musikbranche. Der ‚Do You Really Want to Hurt Me‘-Sänger sagte gegenüber ‚Radio Times‘: „Ehrlich gesagt ist Streaming reine Zeitverschwendung. Mein meistgestreamter Track im letzten Jahr war ‚The Crying Game‘ (ein Cover des 1964er Hits von Dave Berry). Ich habe ihn nicht einmal geschrieben – er hat nichts mit mir zu tun!

Die Leute dürfen natürlich mögen, was sie wollen, aber bitte…“

‚SE18‘ ist nach der Londoner Postleitzahl der Gegend benannt, in der George als Teenager lebte, und er verfolgt mit dem Album einen „old-school“-Ansatz. Er sagte in der britischen TV-Sendung ‚This Morning‘: „Das wird nicht gestreamt, es gibt es nur auf CD und Vinyl – ich gehe komplett zurück. Mein Publikum scheint sich nicht für Streaming zu interessieren. Sie mögen das Produkt, die Texte.“