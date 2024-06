Film Brad Pitt: Sein Formel-1-Film erscheint im Juni 2025

Brad Pitt on star of the upcoming Formula One F1 Film BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2024, 16:00 Uhr

Der neue Film des Stars wird im Juni 2025 in die Kinos kommen.

Brad Pitts neuer Formel-1-Film wird im Juni 2025 in die Kinos kommen.

In dem kommenden Apple Original-Streifen, bei dem der 50-jährige ‚Top Gun: Maverick‘-Regisseur Joseph Kosinski die Regie führt und der 39-jährige Lewis Hamilton, sowie der 80-jährige Jerry Bruckheimer als Produzenten fungieren, spielt Brad Formel-1-Veteran Sonny Hayes, der an die Startaufstellung zurückkehrt.

Der Film erscheint am 25. Juni nächsten Jahres in den internationalen Kinos und zwei Tage später folgt die Veröffentlichung in Amerika. In einem Statement verkündeten Apple Original Films und die Formel 1: „Der Film ist ein Meilenstein für den Sport und das Kino. Er wurde in Echtzeit während den Grands Prix auf der ganzen Welt gedreht und bezieht die Formel-1-Community mit ein, darunter alle 10 Teams, die Fahrer, die FIA ​​und die Rennveranstalter. Der neue Spielfilm spielt in der aufregenden und filmreifen Welt der Formel 1 und lässt das Publikum in das Spektakel der beliebtesten jährlichen Sportserie eintauchen.“ Der Film, in dem auch Damson Idris als Sonnys Rookie-Teamkollege Joshua Pearce zu sehen ist, soll im Laufe dieses Jahres weitergedreht werden, wobei die Dreharbeiten bis zum Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi im Dezember andauern werden.