Ein Insider weiß mehr Brad Pitt und Ines de Ramon: So feiern die beiden Thanksgiving

Ines de Ramon und Brad Pitt feierten ihr Pärchendebüt bei den Filmfestspielen von Venedig. (dam/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 09:58 Uhr

Am Donnerstag wird in den USA Thanksgiving gefeiert: Brad Pitt und Ines de Ramon verbringen den Familientag offensichtlich zusammen - im Kreise ihrer Liebsten.

Am Donnerstag, dem 28. November, wird in den USA Thanksgiving gefeiert. Wie Brad Pitt (60) und seine Partnerin Ines de Ramon (31) das Erntedankfest verbringen werden, meint nun ein Insider im Gespräch mit "People" zu wissen. Demnach wird das Paar an dem traditionellen Feiertag beisammen sein und "es sich mit seinen Familien gemütlich machen". "Sie kochen beide gerne und werden gemeinsam für alle etwas zubereiten", so die Quelle weiter.

"Er hat seinen Funken wiedergefunden"

Pitt könnte mit de Ramon an seiner Seite "nicht glücklicher sein", wie ein Informant bereits im Februar gegenüber "People" verriet. Seine Auserkorene sei "nett, lustig und etwas ganz Besonderes". Mit ihr habe Pitt "seinen Funken wiedergefunden. Es ist wirklich erstaunlich zu sehen". Kurz zuvor war die 31-Jährige zu dem Schauspieler gezogen. Für das Paar sei dies der "natürliche" nächste Schritt in ihrer Beziehung gewesen.

Ihr Pärchendebüt dauerte zwei Jahre

Vor etwa zwei Jahren wurden Pitt und de Ramon, die zu diesem Zeitpunkt noch mit dem Schauspieler Paul Wesley (42) verheiratet war, erstmals miteinander in Verbindung gebracht: Damals hatten sie ein Solo-Konzert des U2-Frontmannes Bono (64) besucht. Ein Insider verriet damals zudem "People", dass die beiden "seit ein paar Monaten" liiert seien und ein gemeinsamer Freund sie einander vorgestellt habe.

In den darauffolgenden Wochen und Monaten zeigten sich Pitt und de Ramon hin und wieder sowie mehr oder weniger heimlich auf Veranstaltungen. Ihre Beziehung machten sie erst im September 2024 offiziell: Gemeinsam besuchten sie die Premiere seines neusten Films "Wolfs" bei den Filmfestspielen von Venedig.

Angelina Jolie (49), Pitts Ex-Frau, war dieses Jahr ebenfalls in Venedig. Zwölf Jahren lang galt "Brangelina" als das Traumpaar Hollywoods, bis 2016 die Trennung folgte. Seither befinden sich die beiden Schauspieler in einem erbitterten Scheidungskrieg.