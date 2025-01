"Sie tut alles, was sie kann" Brände in Los Angeles: Wie Angelina Jolie und ihre Kinder helfen

Setzt sich gerne für die gute Sache ein: Rund 20 Jahre lang hat Angelina Jolie die Arbeit des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) unterstützt. Nun hilft sie in Los Angeles. (ae/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 11:03 Uhr

Inmitten der Feuerkatastrophe im Raum Los Angeles ist die Hilfsbereitschaft riesig. Auch viele Stars engagieren sich, indem sie Geld- und Sachspenden leisten. So wie Angelina Jolie, die zusammen mit ihren sechs Kindern Betroffene in der Tragödie unterstützt.

Angelina Jolie (49) und ihre sechs Kinder sind angesichts der schlimmen Brände in Kalifornien, durch die Tausende Menschen plötzlich ohne Dach über dem Kopf dastehen, offenbar bei den ehrenamtlichen Unterstützern ganz vorne mit dabei. Wie ein Insider dem US-Magazin "People" verraten hat, kaufen und verteilen sie Lebensmittel und andere wichtigen Produkte.

Feuerwehrleute besuchen und Lebensmittel verteilen

"Ihre Kinder fragen nach, was gebraucht wird, und helfen mit", sagte eine Quelle aus Jolies Umfeld demnach am Montag (13.1.) über Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (16). "Sie war bei den Feuerwehrleuten im Rose Bowl und steht dem Team von World Central Kitchen sehr nahe." Bereits am Donnerstagabend – zwei Tage nach Ausbruch der Brände – wurde die Schauspielerin mit ihrem Sohn Knox vor einem Supermarkt dabei fotografiert, wie sie kiloweise Vorräte ins Auto hievten.

Ehrenamtlicher Einsatz ist für den Hollywoodstar nichts Neues: Sie arbeitete 20 Jahre lang für die Vereinten Nationen, um Kriegsflüchtlingen in aller Welt zu helfen.

"Insgesamt versucht sie zuzuhören und niemandem im Weg zu stehen", erzählte der Insider weiter. "Sie weiß, dass es darauf ankommt, Hilfsgüter zu bringen, zu spenden und sich einzureihen. Sie postet oder kündigt ihre Bemühungen nicht an."

Bekannte bei sich aufgenommen

Zudem soll die Ex-Frau von Brad Pitt (60) auch Freunde einquartiert haben, die ihre eigenen Häuser in der Gegend von Los Angeles räumen mussten. "Angie ist untröstlich für diejenigen, die ihr Zuhause verloren haben oder von den Bränden betroffen sind. Sie tut alles, was sie kann, um zu helfen, und öffnet ihr Haus für Freunde, die evakuiert werden mussten."

Mit ihrem Engagement reiht sich Jolie in eine ganze Zahl von helfenden Stars ein. Schauspielerinnen wie Halle Berry (58) und Sharon Stone (66) unterstützen das in Beverly Hills ansässige Unternehmen COOP dabei, Kleider- und Bedarfssammlungen für Bedürftige zu organisieren. Beyoncé (43) stellte über ihre Stiftung 2,5 Millionen Dollar zur Verfügung.

Durch die Brände mussten bereits mehr als 100.000 Menschen ihre Häuser verlassen. 24 Menschen verloren laut offiziellen Angaben bisher ihr Leben.