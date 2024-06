Der Schauspieler will weiterziehen „Brauche kein Drama“: Kevin Costner erklärt „Yellowstone“-Ausstieg

Kevin Costner will kein Drama. (smi/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 10:30 Uhr

Kevin Costner hat Nägel mit Köpfen gemacht und seinen Abschied von "Yellowstone" offiziell gemacht. Der Schritt sei nötig gewesen, erklärt der Schauspieler jetzt. Es sei jetzt an der Zeit, weiterzuziehen.

Vor wenigen Tagen bestätigte Kevin Costner (69), was längst ein offenes Geheimnis war: Er wird für die letzten Episoden der fünften Staffel der Erfolgsserie "Yellowstone" nicht zurückkehren. Doch warum spricht er gerade jetzt Klartext?

Schwer sei ihm die Entscheidung nicht gefallen, erklärte Costner jetzt "The Hollywood Reporter". Es sei vielmehr notwendig gewesen, zu sagen: "Hey, okay, ich will nicht mehr wirklich darüber reden. Es ist Zeit, weiterzumachen", führte er aus.

So kam es zu Kevin Costners "Yellowstone"-Aus

Kevin Costner hatte sich am 20. Juni auf X mit einer Videobotschaft an seine Fans gewandt. Darin bestätigte er, dass er für die letzten Folgen von "Yellowstone" nicht zurückkehren wird. Kurz zuvor hatte Paramount den Starttermin der zweiten Hälfte von Season 5 der Neo-Western-Serie bekannt gegeben. Die finalen Episoden sollen im November 2024 zu sehen sein.

An update for you guys. I’ll see you at the movies. pic.twitter.com/DpuC5cOP6F — Kevin Costner & MW (@modernwest) June 21, 2024

Mit dem Video beendete Kevin Costner ein langes Hickhack. Im Mai 2023 tauchte erstmals die Nachricht auf, dass der Oscarpreisträger aus "Yellowstone" aussteigen werde. Es folgten gegenseitige Schuldzuweisungen. So war etwa im Branchenmagazin "Deadline" zu lesen, dass sich der Hauptdarsteller lediglich eine Woche Zeit für die Dreharbeiten zum "Yellowstone"-Finale genommen hätte. Als Grund für seine knappe Zeit wurde seine Arbeit an seinem Western-Epos "Horizon" genannt.

Costner konterte in einem Interview, dass er für die zweite Staffelhälfte bereitgestanden wäre, zu der Zeit aber keine Drehbücher existiert haben sollen. Aufgrund der Verzögerung habe Costner zu seinem eigenen Herzensprojekt "Horizon" zurückkehren müssen. "Ich passte 'Horizon' in die Lücken ein. Aber sie haben ihre Lücken einfach immer wieder verschoben", so Costner wörtlich über die "Yellowstone"-Macher.

"Kein Drama" zum Abschied

Er sei "sehr glücklich" "Yellowstone" gedreht zu haben, beteuerte Kevin Costner dem "Hollywood Reporter". Zum Abschied brauche er "kein Drama." "Nehmen wir also einfach das Drama weg, nehmen wir das Rätselraten weg", sagte er. Die Fans sind viel zu gut zu mir gewesen. Und meine Pflicht ist es, weiterzumachen und weiterhin Dinge zu machen, die ihnen etwas bedeuten."

Damit meint Costner in erster Linie "Horizon". Der erste Teil seiner "American Saga" startet am 22. August 2024 in den deutschen Kinos.