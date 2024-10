Erstes Lied seit mehr als vier Jahren Kevin Costner veröffentlicht Spendensong für Hurrikan-Opfer

Kevin Costner will für die Hurrikan-Opfer spenden. (jom/spot)

SpotOn News | 12.10.2024, 09:57 Uhr

Mit seiner Band Modern West hat Kevin Costner nach mehr als vier Jahren wieder einen Song veröffentlicht. Alle Einnahmen für das Lied "Find Your Way" sollen den Hurrikan-Betroffenen in den USA zugutekommen.

Schauspieler und Musiker Kevin Costner (69) will seine Unterstützung für die Opfer der Hurrikane Helene und Milton zeigen und hat mit seiner seit 2007 aktiven Country-Rock-Band "Kevin Costner & Modern West" einen neuen Song veröffentlicht. Bei Instagram schreibt er zu dem Projekt: "Heute veröffentlichen wir unseren ersten Song seit mehr als vier Jahren. Ihr könnt den Link zum Spenden und Herunterladen des Songs in meiner Bio finden." Jeder könne selbst entscheiden, "wie viel ihr für den Song bezahlen wollt – alle Einnahmen gehen direkt an Hope Force International, die in den von den Stürmen verwüsteten Gebieten aktiv vor Ort helfen."

Video News

Musik als Zuflucht

Er selbst sei durch dunkle Zeiten gegangen, "in denen ich mich an die Texte von Liedern geklammert habe, die mir wirklich hindurchgeholfen haben", schreibt Costner weiter. Er hoffe, dass der Song "Find Your Way" diese Art von Zuflucht für alle biete, "die durch diese Zeiten müssen und die Hoffnung aus den Augen verlieren". An seine Follower gewandt, erklärt der 69-Jährige: "Ich hoffe, dass er euch etwas bedeutet und dass ihr in Betracht zieht, ihn zu kaufen, um den Opfern dieser schrecklichen Stürme zu helfen."

Vor Costner zeigten bereits andere Promis ihre Unterstützung für die Betroffenen der Hurrikane Helene und Milton, die zuletzt im Südosten der USA für Verwüstung sorgten und auch Todesopfer forderten. Popstar Taylor Swift (34) hat der Non-Profit-Organisation Feeding America eine Millionen-Spende zukommen lassen. Das gab die Organisation vor wenigen Tagen bei X bekannt. "Wir sind Taylor Swift unglaublich dankbar für ihre großzügige Spende von fünf Millionen Dollar für die Hurrikan Helene- und Milton-Hilfsmaßnahmen", heißt es in der Erklärung von Claire Babineaux-Fontenot, CEO von Feeding America.

Auch das mit Swift befreundete Schauspielerehepaar Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (47) spendete eine große Summe für die Hurrikan-Hilfe. Wie "Feeding America" auf Instagram mitteilte, überließ ihnen das Paar eine Million US-Dollar (umgerechnet etwa 910.000 Euro), "um den von den Wirbelstürmen Helene und Milton betroffenen Menschen beim Wiederaufbau und der Erholung zu helfen". Die Organisation dankte Lively und Reynolds außerdem für ihre "langjährige Unterstützung von Feeding America", die "einen immensen Einfluss auf die Gemeinden im ganzen Land" habe.