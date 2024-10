Film Kevin Costner: Rolle in ‚Headhunters‘

Bang Showbiz | 11.10.2024, 12:00 Uhr

Der Schauspieler wird in dem neuen Film mitspielen und auch der Co-Autor des Projekts sein.

Der 69-jährige Schauspieler wird in dem Regiedebüt des ‚Missing‘-Kameramanns Steven Holleran, einen abgehalfterten amerikanischen Expat mit einer mysteriösen Vergangenheit spielen.

Costners Unternehmen Territory Pictures wird das kommende Projekt neben Stone Village Films auch produzieren. In dem neuen Film lebt Kevins Figur auf Bali, wo er eine Gruppe Surfer anwirbt, um sich auf der Suche nach der perfekten Welle zu einer unbekannten Insel auf den Weg zu machen, aber es stellt sich heraus, dass es die Heimat eines uralten Stammes von Headhuntern ist, die entschlossen dazu sind, ihr Land um jeden Preis zu schützen. ‚Station Eleven‘-Darsteller Daniel Zovatto wird ebenfalls in dem Film mitspielen, der Kevins erster Film ist, seit er die Arbeit an den ersten beiden Teilen seines Herzensprojekts ‚Horizon: An American Saga‘ beendet hat. Der erste Teil der Geschichte feierte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes und spielte weltweit 38,2 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, während der zweite Teil bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere gefeiert hat, Warner Bros. sagte den für August geplanten Kinostart jedoch ab. In Venedig gab Kevin gegenüber ‚Deadline‘ zu: „Ich weiß im Moment noch nicht, wie ich [Teil 3] drehen soll, aber ich werde es schaffen.“