Meghan immer noch krank? Prinz Harry feiert bei Dinner in New York mit Mathilde von Belgien

Prinz Harry begrüßt die belgische Königin Mathilde bei einem WHO-Dinner in New York. (the/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 11:50 Uhr

Prinz Harry hat am Wochenende ohne Herzogin Meghan an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilgenommen. Stattdessen genoss er die Gesellschaft von Königin Mathilde von Belgien.

Prinz Harry (40) hat am Wochenende an einem Dinner der World Health Organization (WHO) in New York teilgenommen. Von seiner Ehefrau Meghan (43) fehlte dabei jede Spur. Doch der britische Royal war trotzdem in bester Gesellschaft. Wie Fotos des Events zeigen, verbrachte er den Abend mit der belgischen Königin Mathilde (51) sowie dem Schauspieler Forest Whitaker (63) und weiteren Würdenträgern.

Video News

Harry und Mathilde setzen sich für Kinderrechte ein

Wie "Daily Mail" berichtet, wollte die Veranstaltung auf Opfer von Kindesmissbrauch aufmerksam machen. Neben den Royals Harry und Mathilde waren zudem auch Vertreter aus Ländern wie Schweden, Kolumbien, Simbabwe, Georgien, Kanada, Island und Brasilien anwesend, um über dieses Thema zu diskutieren.

In dem Bericht heißt es, alle Anwesenden hätten zuvor zusammen mit Betroffenen einen offenen Brief verfasst, in dem sie die Staats- und Regierungschef der Welt zu dringenden Maßnahmen aufrufen, um Gewalt gegen Kinder zu beenden. Auch Prinz Harry, Königin Mathilde und Forest Whitaker gehören zu den Unterzeichnenden. Dass sich nun alle am Wochenende auf Einladung der WHO zum Abendessen getroffen haben, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, ist kein Zufall: In New York findet ab Montag die UN-Generalversammlung statt.

Wie geht es Herzogin Meghan?

Bereits am Tag zuvor war Harry allein zu Gast bei einem von Kevin Costner (69) ausgerichtetem Benefizkonzert in Kalifornien. Wie der britische "Mirror" berichtet, soll seine Ehefrau Meghan angeblich erkrankt sein.

"Wir hatten alle gehofft, dass Meghan wie im letzten Jahr teilnehmen würde, aber es heißt, dass sie krank ist und nicht kommen kann", erfuhr der "Mirror" aus wohlunterrichteten Kreisen. Das jährliche Charity-Konzert wird für Ersthelfer wie Feuerwehrleute und Polizisten im Santa Barbara County an der kalifornischen Pazifikküste veranstaltet. Auch Harry und Meghans Heim in der Stadt Montecito gehört zu dem Verwaltungsbezirk.