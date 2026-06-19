Stars Brenda Song postet rührende Nachricht an Macaulay Culkin zum neunten Jahrestag

Macaulay Culkin and Brenda Song - AVALON - LA - April - 2026 - Running Point S2 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 09:00 Uhr

Ein berührender Jahrestagsgruß von einem ehemaligen Kinderstar an einen anderen hat Fans einen seltenen Einblick in eine Beziehung gewährt, die abseits des Hollywood-Rampenlichts aufgeblüht ist.

Brenda Song hat Macaulay Culkin zum neunten Jahrestag des Paares Tribut gezollt.

Die 38-jährige Schauspielerin markierte den Meilenstein wenige Tage, nachdem Macaulay (45) ihre Beziehung auf Instagram gefeiert hatte. Die ehemalige ‚Hotel Zack Cody‘-Darstellerin feierte den Anlass mit einer herzlichen Botschaft, in der sie schrieb, ihr Leben sei „in Farbe explodiert“, als der ehemalige Kinderstar in ihr Leben trat.

Brenda antwortete am Donnerstag (18. Juni) mit einem eigenen Beitrag, teilte ein Polaroid-artiges Foto, auf dem sich die beiden küssen, und blickte auf fast ein Jahrzehnt miteinander zurück. Das Paar, das sich bei den Dreharbeiten zu ‚Changeland‘ kennenlernte und 2017 zusammenkam, hat inzwischen zwei Söhne: Dakota (4) und Carson (2). Ihre Beziehung hat in den vergangenen Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erregt, da beide Stars beruflich ein Comeback erlebt haben. Brenda spielt derzeit an der Seite von Kate Hudson in der Netflix-Comedy ‚Running Point‘ mit, während Macaulay mit Rollen wie Auftritten in der zweiten Staffel von ‚Fallout‘ und Sprechrollen in ‚Zoomania 2‘ auf die Bildschirme zurückgekehrt ist. Weltweit ist er weiterhin vor allem als Kevin McCallister aus den ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Filmen bekannt, einer der ikonischsten Kinderrollen der Filmgeschichte.

Auf Instagram schrieb Brenda: „Alles Gute zum 9. Jahrestag @culkamania!“ Sie fuhr fort: „Während ich hier am Flughafen sitze, gerade den Dreh beendet habe und gleich nach Hause fliege, um dich und unsere Babys zu sehen, kann ich nicht anders, als ein wenig sentimental zu werden und daran zurückzudenken, wie schnell neun Jahre vergehen können, wenn ich das Leben mit dir genießen darf.“ Über ihre Beziehung zu Macaulay schrieb Brenda weiter: „Mein Leben explodierte in Farbe, als du hineingetreten bist. Ich werde nie wissen, was ich getan habe, um dich und dieses Leben, das wir führen, zu verdienen, aber ich bin für immer dankbar.“ Sie schloss: „Ich liebe dich jeden Tag mehr und mehr. Du wirst mich nicht mehr los.“

Der Beitrag folgte auf Macaulays eigenen Jahrestagsgruß, den er einen Tag zuvor geteilt hatte. Er schrieb: „Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Es ist neun Jahre her, dass sich mein Leben für immer verändert hat.“ Macaulay fügte hinzu, dass er mit Brenda nun schon ein Fünftel seines Lebens zusammen ist: „Es ist erstaunlich, sich vorzustellen, dass ich an einem von jeweils fünf Tagen meines Lebens die Ehre hatte, neben der Liebe meines Lebens aufzuwachen. Mein einziges Bedauern ist, dass wir nicht noch mehr Zeit zusammen hatten.“ Er und Brenda verlobten sich im Januar 2022, rund neun Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes.