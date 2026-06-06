Stars Brett Goldstein erinnert an ‚charmanten und freundlichen‘ Anthony Head

Anthony Head as Rupert Giles - 2002 - Buffy the Vampire Slayer Still - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2026, 15:30 Uhr

Brett Goldstein hat dem kürzlich verstorbenen Anthony Head in den sozialen Medien Tribut gezollt.

Brett Goldstein wird Anthony Head als „unendlich charmant und freundlich“ in Erinnerung behalten.

Der 45-jährige Schauspieler spielte an der Seite von Head in der erfolgreichen Apple-TV-Serie ‚Ted Lasso‘ mit. Brett hat nun seinen früheren Co-Star, der am 1. Juni im Alter von 72 Jahren gestorben ist, überschwänglich gewürdigt.

Über Head – der in ‚Ted Lasso‘ die Rolle von Rupert Mannion, dem ehemaligen Besitzer des AFC Richmond, spielte – schrieb Brett auf Instagram: „Anthony Head war ein brillanter Schauspieler, der den schlimmsten Menschen der Welt spielte, was eine unglaubliche Fähigkeit war, denn er war der beste Mensch. Unendlich charmant und freundlich und lustig und eine Freude. Er wird sehr vermisst werden. Liebe an seine Familie.“

Auch sein ‚Ted Lasso‘-Kollege Jeremy Swift nutzte die sozialen Medien, um Head zu würdigen. Jeremy schrieb auf Instagram: „Leb wohl Tony, wir haben dich verehrt, ruhe in Frieden, mein Freund.“ David Boreanaz, der an der Seite von Head in ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘ zu sehen war, zollte seinem früheren Co-Star ebenfalls Tribut. Der 57-jährige schrieb auf Instagram: „RIP. Er war eine so freundliche und großzügige Seele.“

Der verstorbene Schauspieler – der Rupert Giles in ‚Buffy‘, der erfolgreichen Teenie-Vampirserie von Joss Whedon, spielte – war zum Zeitpunkt seines Todes von seiner liebevollen Familie umgeben. Emily und Daisy Head, seine Töchter, sagten in einer der BBC übermittelten Erklärung: „Mit schwerem Herzen geben wir den Tod unseres außergewöhnlichen Vaters Anthony Head bekannt. Er ist friedlich an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, umgeben von seiner Familie. Es war und wird für immer eine Ehre und ein Privileg sein, seine Töchter zu sein und aus erster Hand miterlebt zu haben, welchen Einfluss er und seine Arbeit auf so viele Menschen hatten. Wir wissen, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans der Serien, in denen er mitspielte, vermisst werden wird – er liebte seinen Beruf sehr und betrachtete sich immer als unglaublich glücklich, mit so außergewöhnlich talentierten Menschen in so wunderbaren Produktionen über eine Karriere hinweg arbeiten zu dürfen, die mehrere Jahrzehnte umspannte.“