Stars Brian Cox: Darum schämt er sich für seinen Reichtum

Brian Cox at Succession FYC Event at Paramount Pictures Studios - Getty - Jan 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2025, 14:00 Uhr

Brian Cox ist „verlegen“ über seinen Reichtum und hasst es, über Geld zu sprechen.

Der ‚Succession‘-Star hat während seiner Karriere in Hollywood ein Vermögen verdient, doch er fürchtet, dass Geld mit großer „Verantwortung“ einhergeht – und dieses Gefühl bereitet ihm großes Unbehagen.

„Ich habe mich nicht verändert. Ich bin immer noch derselbe, und diese Aufmerksamkeit für die Details von Reichtum macht mir Angst“, verriet der 79-Jährige jetzt der Zeitung ‚The Times‘ und fügte hinzu: „Ich spreche nicht gerne darüber. Es ist mir peinlich.“ Das Thema Finanzen ist dem Schauspieler sogar so unangenehm, dass er noch nicht einmal wissen will, wie viel er eigentlich besitzt. Wenn Agenten und Manager darüber sprechen, hört Cox deshalb bewusst weg: „Neulich redeten sie darüber, wie viel ich verdiene, und ich sagte nur: ‚Das will ich gar nicht wissen, vielen Dank. Behaltet diese Information bitte für euch.‘ Gott allmächtig! Wirklich? Was für eine Verantwortung, dem gerecht zu werden – ganz abgesehen von allem anderen.“

Ein Überfluss an Geld ist aber nicht sein einziges Problem, auch anderer materieller Reichtum geht ihm buchstäblich auf die Nerven. Brian beschwerte sich zum Beispiel über seine wachsende Garderobe, da er ständig neue Kleidung geschenkt bekomme: „Ich habe jetzt so viele Klamotten. Die Leute geben mir einfach ständig Kleidung. Ich habe einen Stylisten und all diesen Schwachsinn.“

Doch der Reichtum hat auch Vorteile: Der Schauspieler verriet, dass er eine weitere Wohnung in London gekauft habe, sodass er und seine Ehefrau Nicole Ansari (56) nun jeweils eigene Wohnungen in der Stadt haben. Sie „besuchen“ sich aber gegenseitig, da die Wohnungen zu Fuß erreichbar sind. Er erklärte: „Wenn ich zu ihrer Wohnung gehe, habe ich immer das Gefühl, ich dringe in ihren Raum ein. Sie sagt: ‚Komm schon, du musst rüberkommen. Warum kommst du nicht?‘ Ich sagte: ‚Naja, es ist ein langer Weg …‘ Dann gehe ich hin und alles ist gut. Aber ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich hingehe.“

Brian heiratete seine dritte Ehefrau Nicole im Jahr 2002, und er ist überzeugt, dass diese Ehe gesünder sei, weil sie einander „Freiheit“ lassen und getrennte Schlafzimmer haben. Er sagte der ‚Times‘ zuvor: „Das Geheimnis einer guten Ehe? Getrennte Schlafzimmer. Man besucht sich gegenseitig. Der Partner muss sich frei fühlen.“