Stars Brian Wilson endlich beigesetzt

Brian Wilson - London's Eventim Apollo 2017 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2025, 10:00 Uhr

Brian Wilson wurde beigesetzt, fast zwei Monate nach seinem Tod. Seine Tochter sprach nun offen über ihren Schmerz.

Der Sänger der Beach Boys starb am 11. Juni im Alter von 82 Jahren. Seine Tochter Carnie Wilson verriet nun, dass sie und ihre Familie am Mittwoch (6. August) an einem Trauergottesdienst für ihn teilnahmen. Sie spricht von einem Schlussstrich und Abschied.

Zu einem Foto von rosa, blauen und violetten Blumen schrieb sie auf Instagram: „Heute haben wir meinen Daddy beigesetzt. Es war unglaublich schwer, das zu sehen, aber gleichzeitig war es ein Abschied und mehr das Gefühl friedlicher Ruhe.“ Die letzten acht Wochen seien extrem herausfordernd gewesen und wie nichts, was sie je erlebt habe. „Ich liebe und vermisse ihn so sehr und wünschte, er könnte zurückkommen.“

Die Wilson Phillips-Sängerin glaubt aber, dass ihr Vater ihr seit seinem Tod eine Reihe von „Zeichen“ gesendet hat, die ihr Trost spenden. Sie fuhr fort: „Es gibt so viele Zeichen, die er mir jeden Tag gibt, und ich weiß, dass er da ist … er kann mich hören und er kann mich sehen. Er macht das deutlich. Ich bin so dankbar dafür.“ Diese Zeichen sieht sie zum Beispiel in Tieren und anderen Dingen in ihrer Umgebung: „Heute hatten wir ein paar Monarchfalter, die den Ort einfach nicht verlassen wollten. Es war tröstlich und schön.“