Stars Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes setzt Konzert fort, nachdem Fan ihn mit Handy bewirft

Bring Me The Horizon - Reading 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 18:00 Uhr

Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes wurde während des Konzerts der Band in St. Louis von einem aus dem Publikum geworfenen Handy getroffen und zeigte sich sichtbar frustriert auf der Bühne.

Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes war am Montagabend (11. Mai) auf der Bühne sichtlich entsetzt, nachdem ein Fan ihn während der Performance mit einem Handy beworfen hatte.

Die Band hatte gerade erst ein paar Songs ihres Sets im Enterprise Center in St. Louis, Missouri gespielt, als sich der Vorfall während ihres Hits ‚Happy Song‘ von 2015 ereignete. Er hatte das Publikum gerade angeheizt, bevor ihn das fliegende Gerät völlig unerwartet traf.

Aufnahmen vom Konzert zeigen, wie der Sänger schockiert zurückweicht, bevor er das Publikum anschreit und wissen will: „Wer zum F*** hat das geworfen?“ Dann schleuderte er das betreffende Handy von der Bühne – offenbar in Richtung Security – und versuchte, sich wieder zu fassen, während die Band weiterspielte.

Der Vorfall reiht sich in eine wachsende Zahl von Fällen ein, bei denen Künstler während ihrer Shows von Gegenständen getroffen werden. Musiker verschiedenster Genres appellieren inzwischen an Fans, Konzerte nicht wie Zielscheiben zu behandeln.

Erst vergangene Woche brach Eric Clapton sein Konzert in Madrid ab, nachdem er von einem fliegenden Gegenstand getroffen worden war. Kurz nachdem der 81-jährige Gitarrengott am 7. Mai in der Movistar Arena ‚Cocaine‘ gespielt hatte, behauptete eine Fan-Seite, ein Zuschauer habe eine „Schallplatte nach Eric geworfen und ihn gegen Ende der Show an der Brust getroffen“. Clapton soll nach dem Vorfall unverletzt gewesen sein. Im Netz kursierende Clips zeigen, wie etwas, das wie eine Vinyl-Hülle aussieht, ihn an der Brust trifft, während er die Bühne verlässt. Clapton verließ daraufhin die Bühne, ohne seine Zugabe zu spielen.

Vergangenes Jahr im August musste Fred Durst während eines Limp-Bizkit-Konzerts in der Türkei sogar eine Drohne abwehren. Die Nu-Metal-Legenden spielten ironischerweise gerade ‚Take A Look Around‘, als das Gerät während ihres Konzerts im Atakoy Marina in Istanbul über dem Frontmann schwebte. Nachdem die Drohne unter die Bühne gefallen war und das Publikum schrie und jubelte, wies er die Security an: „Wirf es raus in die Menge.“ Die Band machte sich anschließend weiter über die Situation lustig, indem sie den 2000er-Klassiker ‚Break Stuff‘ spielte. Auch Green Day mussten zuvor ein Konzert in Detroit unterbrechen, nachdem dort eine Drohne aufgetaucht war.