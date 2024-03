Ein Skandal-Outfit mit Folgen? Bringt dieser Nackt-Auftritt Wests Bianca Censori an ihre Grenze?

SpotOn News | 01.03.2024, 19:12 Uhr

Mit ihren Outfits provoziert Kanye Wests Ehefrau Bianca Censori bei der Pariser Fashion Week. Sie riskiert damit nicht nur einen Familienzwist, sondern auch rechtliche Konsequenzen. Und wie fühlt sich die 29-Jährige wirklich dabei, sich halb nackt zu zeigen?

Kanye West (46) und seine Ehefrau Bianca Censori (29) weilen im Moment im Rahmen der Pariser Fashion Week in der französischen Hauptstadt. Mit ihren knappen Outfits, die so gut wie nichts verbergen, sorgt die 29-Jährige seit Tagen für Furore. Zuletzt wurde sie bei einem Restaurantbesuch an der Seite ihres Gatten lediglich in einer transparenten Strumpfhose, einem durchsichtigen, schwarzen Top sowie einer kurzen Fell-Jacke gesichtet. Darunter trug sie natürlich keine Unterwäsche.

Sind ihr die Nackt-Auftritte insgeheim peinlich?

Sind ihr ihre freizügigen Outfits, die ihre intimsten Körperstellen freigeben, unangenehmer als bisher gedacht? Auf Paparazzi-Fotos, die die "Daily Mail" veröffentlichte, ist zu sehen, wie Bianca Censori versucht, beim Verlassen des Lokals ihren Intimbereich mithilfe ihres Telefons notdürftig zu bedecken. An ihrem Blick lässt sich jedoch kaum eine Emotion ablesen.

Kommt es zu Ärger mit dem Gesetz?

Hat das vermeintliche Unbehagen etwas mit rechtlichen Konsequenzen zu tun? Oder doch eher mit familiären Schwierigkeiten? Zum einen berichtet die "Daily Mail" außerdem, dass Kanye Wests Ehefrau mit einer Gefängnisstrafe oder einer Geldstrafe von umgerechnet 15.000 Euro rechnen müsse, da ihre Outfits die Gesetze gegen Exhibitionismus in Paris tangieren. Dies könnte demnach für Ärger mit den französischen Behörden sorgen, wenn sich herausstellen würde, dass sie gegen die dortigen Anstandsgesetze verstoße.

Für die radikalen, teils obszönen Looks soll derweil Kanye West höchstpersönlich verantwortlich sein. Ein Umstand, der Censoris Vater überhaupt nicht in den Kram passen soll. "Daily Mail" zufolge soll Elia "Leo" Censori (69) überaus geschockt auf den jüngsten Nackt-Auftritt seiner Tochter reagiert haben. "Biancas Vater Leo will sich mit Kanye zusammensetzen und ihn fragen, was er sich dabei denkt, wenn er Bianca wie eine schäbige nackte Trophäe vorführt", so eine der 29-Jährigen nahestehende Quelle.

"Das ist keine Liebe. Das ist Kontrolle"

Censoris Vater frage sich demnach offenbar, was Kanye West tun würde, "wenn seine Töchter North und Chicago in der Öffentlichkeit halb nackt in Outfits gesehen würden, zu denen sie von ihren Ehemännern ermutigt wurden", heißt es weiter. Der 69-Jährige könne sich nicht vorstellen, dass der Ex-Ehemann von Kim Kardashian (43) bei seinen Töchtern, die im Moment zehn und sechs Jahre alt sind, etwas derartiges zulassen würde. "Das ist keine Liebe. Das ist Kontrolle", soll die Meinung von Censoris Vater zur Partnerwahl seiner Tochter sein.