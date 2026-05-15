Stars Britney Spears bestreitet Berichte über Zusammenbruch in Restaurant

Britney Spears returns to Instagram Nov 7 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 10:00 Uhr

Britney Spears bestreitet Berichte über einen Zusammenbruch in einem Restaurant.

Britney Spears hat Berichte zurückgewiesen, sie habe sich bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles auffällig und unkontrolliert verhalten.

Vertreter der 44-jährigen Sängerin erklärten am Donnerstag (14. Mai), Meldungen, wonach sie Gäste erschreckt habe, während sie ein Messer bei sich trug, seien völlig übertrieben dargestellt worden. Die Reaktion erfolgt vor dem Hintergrund erneuter öffentlicher Aufmerksamkeit rund um Britney nach ihrem jüngsten DUI-Fall (Fahren unter Alkoholeinfluss) sowie jahrelanger intensiver Medienbeobachtung im Zusammenhang mit ihrem Vormundschaftsstreit und ihrem öffentlichen Verhalten.

Ein Sprecher von Britney veröffentlichte am Donnerstag gegenüber dem Magazin ‚People‘ eine Stellungnahme, wenige Stunden nachdem online Berichte kursierten, die Sängerin habe am Mittwochabend (13. Mai) beim Abendessen in der Blue Dog Tavern für Unruhe gesorgt. ‚TMZ‘ hatte zuerst berichtet, Zeugen hätten behauptet, Britney habe während des Essens mit zwei Begleitpersonen „geschrien“ und „gebellt“. Ein Gast erklärte zudem, sie sei mit einem Messer durch das Restaurant gelaufen. Britneys Sprecher entgegnete den Vorwürfen: „Britney genoss ein ruhiges Abendessen mit ihrer Assistentin und ihrem Bodyguard.“ Weiter hieß es: „Sie erzählte lediglich die Geschichte darüber, wie ihr Hund die Nachbarn angebellt hat. Zu keinem Zeitpunkt brachte sie mit einem Messer irgendjemanden in Gefahr. Sie schnitt lediglich ihren Hamburger in zwei Hälften.“ Der Sprecher ergänzte: „Diese ständigen Angriffe auf alles, was sie tut, erinnern genau an das, was vor 20 Jahren passiert ist, als die Medien versuchten, Britney als schlechten Menschen darzustellen. Das ist lächerlich und muss jetzt aufhören.“

Unterhaltungsjournalist Jeff Sneider schrieb während des Abends auf X, er habe in der Nähe von Britney gegessen. In einem späteren Beitrag schrieb er: „Sie hat gerade das Restaurant verlassen und alle Gäste drehten sich um und redeten darüber. Ein IRRER Restaurantbesuch. Eine Besucherin hatte Angst um ihr Leben. Das ist kein Witz …“

Der Vorfall ereignete sich wenige Tage nachdem Britney mehrere Instagram-Posts veröffentlicht hatte, in denen sie sich auf einer „spirituellen Reise“ beschrieb. In einem Beitrag hielt die Sängerin eine kleine Schlange in der Hand und sprach über Symbolik, Glück und Heilung. Britney schrieb auf Instagram: „Ich war mit meinen Kindern in der Tierhandlung und schaut euch an, was für eine wunderschöne kleine Schlange das ist.“ Sie ergänzte: „Schlangen stehen symbolisch für gute Gesundheit, höheres Bewusstsein und pures Glück.“