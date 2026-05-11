Stars Britney Spears fehlt bei Familientreffen zur Abschlussfeier ihrer Nichte

Britney Spears returns to Instagram Nov 7 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 10:00 Uhr

Britney Spears fehlt bei Familientreffen zur Abschlussfeier ihrer Nichte.

Britney Spears fehlte, als sich große Teile ihrer Familie zur Highschool-Abschlussfeier ihrer Nichte Maddie Aldridge versammelten.

Obwohl die Eltern der 44-jährigen Sängerin, ihre Schwester und ihr ältester Sohn an der Feier teilnahmen, blieb die ‚Baby One More Time‘-Interpretin fern, höchstwahrscheinlich unter anderen wegen der anhaltenden Aufmerksamkeit rund um ihre zerrüttete Beziehung zur Familie Spears. Seltene Fotos von der Feier zeigten Britneys Vater Jamie Spears, ihre Mutter Lynne Spears, ihre Schwester Jamie Lynn Spears sowie ihren Sohn Sean Preston Federline, wie sie gemeinsam den Meilenstein der 17-jährigen Maddie feierten.

Das Familientreffen fand während einer weiteren turbulenten Phase in Britneys Leben statt, deren Privatleben seit dem Ende ihrer umstrittenen Vormundschaft im Jahr 2021 intensiv öffentlich verfolgt wird. In den vergangenen Monaten dominierte Britney erneut die Schlagzeilen: wegen rechtlicher Probleme im Zusammenhang mit einer Festnahme im März und Berichten über ihre psychische Behandlung. Gleichzeitig hielten Diskussionen unter Fans über ihr Vermächtnis sowie die anhaltende Popularität von Alben wie ‚Blackout‘, ‚Oops!… I Did It Again‘ und ‚In the Zone‘ an. Laut Fotos, die der ‚Daily Mail‘ vorliegen, erschien Britneys Vater Jamie in einem grauen Anzug zur Abschlussfeier, nachdem ihm 2023 infolge einer Infektion ein Bein amputiert worden war. Lynne trug ein cremefarbenes Kleid mit passendem Blazer, während Jamie Lynn während der Zeremonie emotional wirkte, als sie ihrer Tochter beim Abschluss zusah.

Britneys ältester Sohn Sean Preston, den sie mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline hat, erschien in einem weißen Poloshirt und wurde fotografiert, wie er während der Veranstaltung ein Bild seiner Cousine hochhielt. Jamie Lynns jüngere Tochter Ivey Watson soll außerdem Jamies Rollstuhl durch die Menge geschoben haben.

Das Familientreffen fand kurz nachdem Britney sich im Zusammenhang mit ihrer Festnahme im März wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu einem geringeren Vergehen schuldig bekannt hatte, statt. Laut ‚Page Six‘ akzeptierte Britney eine sogenannte „wet reckless“-Vereinbarung – ein reduzierter Tatbestand, der häufig bei Ersttätern ohne Verletzte oder mit geringem Alkoholwert angewendet wird. Britneys Anwalt Michael Goldstein sagte dem Magazin: „Mit ihrem heutigen Schuldbekenntnis übernimmt Britney Verantwortung für ihr Verhalten.“ Er ergänzte: „Sie hat bedeutende Schritte unternommen, um positive Veränderungen umzusetzen, was sich klar in der Entscheidung der Staatsanwaltschaft von Ventura County widerspiegelt, die Anklage in diesem Fall zu reduzieren und den DUI-Vorwurf fallenzulassen.“