Stars Britney Spears: Ex-Mann Sam Asghari möchte Familie mit Freundin Brooke Irvine

Sam Asghari - Star Trek: Picard" final Season Premiere 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2026, 10:00 Uhr

Britney Spears‚ Ex-Ehemann Sam Asghari möchte mit seiner „großartigen“ Freundin Brooke Irvine eine Familie gründen.

Der 32-jährige Schauspieler, der auch als Model arbeitet, trennte sich von der 44-jährigen ‚Toxic‘-Interpretin nur etwas mehr als ein Jahr nach ihrer Hochzeit im Juni 2022. Inzwischen hat er mit der ebenfalls 32-jährigen Brooke eine neue Beziehung begonnen, und die beiden sind seit etwa zwei Jahren zusammen. Nun blickt Sam in die Zukunft und kann sich vorstellen, mit seiner „unglaublich unterstützenden“ Partnerin sesshaft zu werden.

Er sagte der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘: „Sie ist großartig. Sie unterstützt mich unglaublich, und wir haben versucht, den Sommer zu genießen und Urlaub zu machen. Wir versuchen herauszufinden, wohin wir angesichts unserer Terminkalender reisen können.“ Auf die Frage, ob sie darüber nachdächten, ihre Familie zu vergrößern, antwortete Sam: „Im Moment konzentriere ich mich auf meine Karriere. Aber ich habe gelernt, dass ich, wenn ich mir in Hollywood eine Zukunft aufbauen will, mich selbst einem Risiko aussetzen muss und nicht meine Familie oder die Menschen an meiner Seite.“ Außerdem fügte er hinzu: „Aber ja, irgendwann – wer möchte keine Familie haben? Ich meine, jeder möchte eine Familie haben.“

In dem Interview räumte Sam außerdem ein, dass er schöne Erinnerungen an seine Beziehung mit Britney habe und ihr nur das Beste wünsche. Er sagte: „Die Vergangenheit ist die Vergangenheit, und wir dürfen sie würdigen und immer wieder auf sie zurückblicken. Man kann die Vergangenheit nicht verändern. Was geschehen ist, ist geschehen.“ Außerdem fügte er hinzu, dass er sich nach wie vor über nicht beklagen würde, das sein Leben zum Besseren oder zum Schlechteren verändert habe.

Sam hatte bereits zuvor in einem Interview mit ‚Extra‘ über seine Beziehung mit dem angeschlagenen Popstar gesprochen und gesagt: „Ich möchte der Vergangenheit gegenüber immer respektvoll bleiben. Ich würdige die Vergangenheit gerne und das, was in jedem Kapitel des Lebens geschieht …

Es gibt nichts als Liebe und Erfahrungen, aus denen man lernen kann.“

Anfang dieses Jahres war Sam froh darüber, dass sich seine Ex-Frau in eine Entzugsklinik begeben hatte, wenige Wochen nachdem sie Anfang März in Ventura, Kalifornien, wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss festgenommen worden war. Als er im April von TMZ zu Britneys Behandlung befragt wurde, sagte er: „Ich finde das großartig. Ich denke, alles, was mit Heilung und guten Dingen zu tun hat … und solange die betreffende Person selbst darüber bestimmt, ist alles gut.“ Sam gab jedoch zu, in letzter Zeit keinen Kontakt mit Britney gehabt zu haben. Auf die Frage, ob er „überhaupt“ mit ihr gesprochen habe, sagte er: „Äh, nein.“

Nur zwei Tage nach ihrer Festnahme im März hatte Sam nach ihren „Fehlern“ um Privatsphäre für Britney gebeten. Er sagte gegenüber ‚Fox News‘: „Wenn Menschen Fehler machen, kann ich das verstehen. Ich denke, jeder verdient Privatsphäre. Und ich hoffe, die Presse hat aus der Vergangenheit gelernt und gewährt ihr die Privatsphäre, die sie braucht.“