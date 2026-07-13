Stars Britney Spears verrät eine ihrer liebsten Möglichkeiten, ‚der Realität zu entfliehen‘

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 10:34 Uhr

Britney Spears verrät eine ihrer liebsten Möglichkeiten, 'der Realität zu entfliehen'.

Britney Spears findet es „spannend, der Realität zu entfliehen“, indem sie über Dinge liest, „über die man eigentlich nicht sprechen soll“.

Die 44-jährige Sängerin, die kürzlich Bedenken zurückwies, nachdem sie dabei gesehen worden war, wie sie auf einer Autobahn in Los Angeles durch das Schiebedach eines fahrenden Autos stand, sprach in einem nachdenklichen Beitrag in den sozialen Medien über ihre Liebe zur Belletristik. Sie schrieb auf Instagram: „Glaubt eigentlich irgendjemand an Mythologie … Vampire, Geister, Meerjungfrauen – all die Dinge, über die man angeblich nicht reden soll? Warum sind das genau die Themen, die einen wirklich interessieren? […] Ich bin eine Träumerin … Ich habe unzählige Romane darüber gelesen. Es macht einfach Spaß, der Realität zu entkommen.“

Britney beschrieb es als „ein großes Geschenk“, völlig in einem Buch aufzugehen, räumte jedoch ein, dass ihre aktuelle Lektüre sie bisher nicht ganz überzeugt. Die ‚Toxic‘-Interpretin schrieb weiter: „Das Geschenk, die Welt hinter sich zu lassen und in eine Geschichte und Figuren einzutauchen, in die man sich buchstäblich verliebt, obwohl sie gar nicht real sind. […] Im Moment lese ich allerdings ein Buch, das ein bisschen an ‚Der seltsame Fall des Benjamin Button‘ erinnert, also ans Rückwärtsaltern, aber irgendwie überfordert es mich. Der Schreibstil ist etwas langsam, aber ich möchte trotzdem wissen, wohin die Geschichte führt.“

Britney erzählte außerdem, dass sie das Buch dazu inspiriert habe, einen Rock und ein weißes Hemd anzuziehen, wodurch sie sich plötzlich wie ein kleines Kind vorkam. Sie schrieb weiter: „Es ist verrückt, denn nachdem ich gestern Abend das sechste Kapitel gelesen hatte, zog ich aus irgendeinem Grund diese Kleidung an und wollte mich unbedingt in einem Rock sehen. Es war total seltsam, denn plötzlich sah ich aus wie sechs oder sieben Jahre alt und am nächsten Tag war ich wieder 40.“

Der Beitrag erschien, nachdem Anfang der vergangenen Woche ein Video aufgetaucht war, das Britney zeigt, wie sie durch das Schiebedach eines SUV auf dem 101 Freeway steht. Berichten zufolge stand die Popsängerin rund zwei Minuten lang aus dem Schiebedach des Fahrzeugs heraus – gefahren wurde es von einem Mann mit Cowboyhut –, bevor der Wagen die Autobahn verließ und an einer Tankstelle anhielt. Ein Insider behauptete, die oft als problematisch bezeichnete Sängerin habe lediglich den Verkehr vor dem Auto beobachtet.