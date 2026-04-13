Stars Britney Spears begibt sich in Entzugsklinik

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 10:30 Uhr

Britney Spears hat sich in eine Entzugsklinik begeben.

Die Vertreter der 44-jährigen Sängerin bestätigten am Sonntag (12. April), dass die Sängerin freiwillig eine Behandlungseinrichtung aufgesucht hat, fünf Wochen nachdem sie Anfang März in Ventura wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss (DUI) festgenommen worden war. Ein Insider sagte dem Magazin ‚PEOPLE‘, Britney habe die Entscheidung getroffen, um „nach vorne zu blicken“: „Menschen aus ihrem Umfeld haben sie ermutigt, sich behandeln zu lassen. Sie versteht den Ernst ihrer Situation und hielt dies für den besten nächsten Schritt. Sie ist jetzt in Behandlung.“

Ein weiterer Insider erklärte gegenüber der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘, dass Britney entschlossen sei, ihre psychische Gesundheit an erste Stelle zu setzen: „Alle wollen einfach, dass es Britney gut geht und sie an einem guten Ort ist. Dass dies ihre eigene Entscheidung war, zeigt nur, wie sehr sie sich ihrer Genesung verpflichtet fühlt.“ Dem Bekannten zufolge gibt es keinen festen Zeitrahmen für ihren Aufenthalt: „Sie weiß noch nicht, wie lange sie bleiben wird. Das ist kein festes 30- oder 60-Tage-Programm. Es dauert so lange, wie sie es braucht. Sie setzt sich keine Grenzen. Sie möchte sich einfach besser fühlen und in einen gesünderen Zustand kommen.“

Nach ihrer Festnahme erklärte Britneys Team, die Popikone werde „die richtigen Schritte“ unternehmen und eine „längst überfällige Veränderung“ angehen. Außerdem werde sie Zeit mit ihren beiden Söhnen Preston (20) und Jayden (19) verbringen, die sie mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline hat. In der Erklärung hieß es: „Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und mit dem Gesetz kooperieren. Hoffentlich ist dies der erste Schritt zu einer längst notwendigen Veränderung in ihrem Leben. Hoffentlich bekommt sie in dieser schwierigen Zeit die Hilfe und Unterstützung, die sie braucht.“ Berichten zufolge ist der ‚Toxic‘-Star seit ihrer Festnahme nüchtern und hat bereits positive Veränderungen vorgenommen. Während des Vorfalls soll Britney „unsicher gefahren“ sein, bevor eine etwa einstündige Verfolgungsjagd durch die Polizei endete und sie festgenommen wurde. Ein Notruf habe sie als „über die ganze Straße verteilt fahrend“ beschrieben. Polizeiinformationen zufolge wirkte Britney bei der Kontrolle „desorientiert“, bevor sie später registriert und wieder freigelassen wurde. Am 4. Mai soll Britney vor Gericht erscheinen.