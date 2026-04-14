Stars Britney Spears wird nach Reha-Eintritt zu strukturiertem Nachsorgeplan geraten

Britney Spears returns to Instagram Nov 7 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 10:00 Uhr

Britney Spears wird nach Reha-Eintritt zu strukturiertem Nachsorgeplan geraten.

Britney Spears wird dazu aufgefordert, nach ihrem Aufenthalt in einer Reha einen strukturierten Nachsorgeplan einzuhalten.

Experten warnen, dass sie ohne anhaltende Unterstützung „auseinanderfallen“ könnte, nachdem sich die 44-jährige Sängerin nach einer Trunkenheitsfahrt (DUI) am 4. März selbst in eine Behandlungseinrichtung begeben hat. Ihr Sprecher bestätigte dies gegenüber ‚Page Six‘. Am 4. Mai soll sie wegen des Vorfalls vor Gericht erscheinen. Berichten zufolge begab sich Britney freiwillig in Behandlung, nachdem sie festgenommen worden war. Die Behörden hatten beobachtet, wie sie zwischen Fahrspuren schwankte, außerdem wurde angeblich eine unbekannte Substanz in ihrem Auto gefunden. Sie wurde am folgenden Morgen wieder freigelassen.

Insidern zufolge sei sie „beschämt und verlegen“ gewesen und habe den Vorfall als Weckruf gesehen. Experten betonen nun die Bedeutung eines langfristigen Genesungsplans nach der Behandlung. Richard Tatie, Gründer von ‚Carrara Treatment‘, sagte: „Ein starker Nachsorgeplan bedeutet fortlaufende Therapie, Verantwortlichkeit und ein kontrolliertes Umfeld, das die frühe Genesung unterstützt.“ Er fügte hinzu: „Wenn dieser Teil nicht ernst genommen wird, wird selbst eine hervorragende Behandlung nicht ausreichen.“ Außerdem erklärte er: „Die Unterstützung nach der Entlassung ist entscheidend für das Ergebnis.“ Er betonte, dass der Reha-Aufenthalt nur der Anfang sei und ein anpassungsfähiger Ansatz notwendig sei: „Das bedeutet, herauszufinden, was das Verhalten tatsächlich antreibt, und den klinischen Ansatz in Echtzeit anzupassen. Gute Behandlung ist nicht statisch – sie entwickelt sich mit dem Patienten.“

Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme sei Britney „extrem emotional“ gewesen und habe befürchtet, nahestehende Personen, einschließlich ihrer Fans, zu enttäuschen. Später äußerte sie sich auf Instagram und teilte Beiträge mit ihrem Sohn Jayden Federline (19). Sie schrieb: „Danke für eure Unterstützung … Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, ist ein großer Segen!“

Britney wurde in ihren späten Teenagerjahren weltberühmt und prägte eine ganze Pop-Generation. Mit ihrer Debütsingle ‚…Baby One More Time‘ gelang ihr der internationale Durchbruch. Es folgten erfolgreiche Alben wie ‚Oops!… I Did It Again‘ und ‚Britney‘, zahlreiche Auszeichnungen und Millionen verkaufte Tonträger weltweit. Ihr Einfluss erstreckte sich auch auf Musikvideos, Live-Auftritte und die Popkultur, wobei aufwendig choreografierte Shows zu ihrem Markenzeichen wurden. Zu ihren persönlichen und rechtlichen Herausforderungen gehörte ein langjähriger Kampf um die Beendigung ihrer Vormundschaft, die 2021 aufgehoben wurde.