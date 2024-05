Stars Britney Spears: Kein eigenes Material

Britney Spears - the iHeartRadio Music Festival - Backstage - 2013 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 14:55 Uhr

Die Sängerin findet nicht, dass sie besonders gut im Schreiben ist.

Britney Spears findet, dass sie kein besonderes Talent zum Schreiben hat.

Die 42-jährige Popikone veröffentlichte im vergangenen Jahr ihre mit Spannung erwarteten Memoiren ‚The Woman in Me: Meine Geschichte‘ über ihr Leben vor und nach dem Ende ihrer umstrittenen Vormundschaft. Obwohl Britney selbst eine begeisterte Leserin ist und liebend gerne die Romane von Autorinnen wie Danielle Steel liest, ist sie von ihrem eigenen Werk offenbar nur wenig überzeugt. Deshalb wird es in Zukunft wohl auch keine weiteren Bücher von ihr geben. Auf Instagram schrieb Britney in einem neuen Beitrag: „Ich habe mich entschieden nicht zu schreiben. Ich finde nicht, dass ich besonders gut bin. Aber ich mag Danielle Steels Romane. Was für ein wunderbares Talent.“

Über die Jahre war Britney zeitweise als Songwriterin aktiv und verfasste unter anderem die Ballade ‚Someday (I Will Understand)‘ aus dem Jahr 2005 sowie Teile des Liedes ‚Follow Me‘, das als Titelsong der Teenie-Serie ‚Zoey 101‘ mit ihrer Schwester Jamie Lynn in der Hauptrolle fungierte. Obwohl sie nicht besonders überzeugt von ihren lyrischen Qualitäten scheint, erklärte Britney dennoch vor einer Weile, dass sie sich musikalisch fortan ausschließlich auf das Songwriting konzentrieren wolle und nicht vorhabe, weitere eigene Lieder zu veröffentlichen. Damals schrieb sie auf Social Media: „Ich werde niemals in die Musikindustrie zurückkehren! Wenn ich schreibe, dann aus Spaß oder für andere Leute. […] Ich habe in den letzten zwei Jahren über zwanzig Lieder für andere Menschen geschrieben! Ich bin Ghostwriterin und das mag ich!“