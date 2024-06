Stars Britney Spears: Las-Vegas-Trip mit ihrem Ex

Jason Trawick And Britney Spears - Spirit Of Life Awards - Exchange LA - October 10th 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 14:24 Uhr

Die 42-jährige Sängerin war mit ihrem ehemaligen Freund Jason Trawick in der Casino-Metropole unterwegs.

Britney Spears war mit ihrem Ex-Freund und ehemaligen Vormund Jason Trawick in Las Vegas unterwegs.

Die Popikone war von 2009 bis 2013 mit dem heute 52-Jährigen liiert und soll ihn damals sogar heimlich geheiratet haben. Gemeinsam mit ihrem 47-jährigen Bruder Bryan traf Britney ihren Verflossenen jetzt angeblich in einem Hotel der Casino-Metropole wieder. Laut Berichten der Klatschseite ‚TMZ‘ behauptete Jason, dass die Spears-Geschwister „sich bei ihm gemeldet haben, um Bescheid zu geben, dass sie in der Stadt sind und ihn gerne treffen würden“.

Ein Insider verriet über die Reunion: „Jason und Bryan verstehen sich immer noch gut und sind in Kontakt geblieben.“ Nach dem Ende ihrer Beziehung soll zwischen Britney und ihrem Ex lange Zeit Funkstille geherrscht haben. Die Reunion in Las Vegas sei jedoch rein freundschaftlicher Natur und keinesfalls romantisch angehaucht gewesen sein.

Zeitweise fungierte Jason neben Britneys 71-jährigen Vater Jamie als Vormund der Sängerin. Im ‚Kevco, The Company Podcast‘ verriet der Künstlermanager bereits vor einer Weile, dass die Vormundschaft, die 2021 endgültig ausgesetzt wurde, anfangs durchaus Sinn ergeben habe. Damals sagte Jason: „Es ging nicht nur um ihre Finanzen. Es gab auch andere Gründe, Therapie und so weiter, und sie davon abzuhalten, bestimmte Menschen zu sehen, die ihr nicht gut taten.“