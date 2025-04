Stars Britney Spears bekommt ’nicht genug Anerkennung‘ als Mutter

Bang Showbiz | 04.04.2025

Britney Spears bekommt „nicht genug Anerkennung“ dafür, Mutter zu sein.

Der 43-jährige Pop-Superstar hat die Söhne Sean (19) und Jayden (18) mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline und postete letzten Monat in den sozialen Medien ein Video von ihrem Jüngsten, wie er Klavier spielte. Als sie das Video erneut teilte, schwärmte sie von der Tatsache, dass sie diejenige war, die sie überhaupt zur Welt gebracht hat.

Am Freitagmorgen (4. April) schrieb Britney auf Instagram: „Ich poste das nochmal, weil es eine viel bessere Version ist und entschuldigt mich, dass ich weine und schwer atme! Ich war aufgeregt! Mamas bekommen heutzutage überhaupt nicht mehr genug Anerkennung! Ich meine, ich sage nur: Ich habe eine Person gemacht! Eine lebende atmende Person und ich machten zwei von ihnen! Und meine Jungs sind so unglaublich süß und charmant! Ich bin so gesegnet.“

In ihrem ersten Post beschrieb die ‚Lucky‘-Sängerin ihren Sohn als „Genie“ und scherzte, dass sie „ehrlich Angst“ vor dem Talent bekommen habe, das ihr Sohn zur Schau stellte. Sie schrieb auf Instagram: „Er ist ein Genie und ich habe Ehrfurcht vor ihm. Ich kann nicht glauben, dass er meiner ist. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, das ist nicht normal!“

Die ‚… Die ‚Baby One More Time‘-Hitmacherin war sogar im Hintergrund des Videos zu hören, wie sie sprach und schwärmte, dass der Auftritt sie in fast jedem Teil ihres Körpers beeinflusst habe. Sie sagte: „Na ja, das war echt gut! Mein Sohn hat gerade gespielt! Oh mein Gott! Ich fühlte es in meinen Knochen und meinem Herzen und meiner Lunge und meiner Kehle.“