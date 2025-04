Musik Bobby Brown findet, dass Britney Spears seinen Song ruiniert hat

Bobby Brown - Sept 2023 - A World of Good gala - Four Seasons Hotel- Los Angeles - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2025, 11:00 Uhr

Der Sänger ist überzeugt davon, dass die Popprinzessin ihr Cover von 'My Prerogative' ruiniert hat.

Bobby Brown ist der Meinung, dass Britney Spears’ Cover von ‚My Prerogative‘ ein Reinfall war.

Die 43-jährige Popprinzessin nahm Anfang der Nullerjahre eine Version der 1988 veröffentlichten Single für ihr Album ‚Greatest Hits: My Prerogative‘ aus 2004 auf. Bobby gab jetzt in einem Interview zu, dass er Britneys Version seines Liedes hasst. Im Podcast ‚Club Shay Shay‘ erklärte er auf die Frage, was das beste Beispiel für einen Künstler sei, der seine Musik gesampelt habe: „Ich glaube nicht, dass sie dem Ganzen gerecht geworden sind, ich glaube wirklich nicht, dass sie irgendeinem der Samples, die sie mit meinen Songs gemacht haben, gerecht geworden sind.“

Über Britneys Cover seines Liedes sagte Bobby weiter: „Britney Spears hat ‚My Prerogative‘ abgeschlachtet. Teddy Riley hat es produziert, aber das war eine Schlachtung, die ich nicht verkraften konnte. Ich erlaubte es nur, weil es Britney Spears war und ich dachte… Teddy Riley ist auch dabei, also naja.“ Als Warnung an andere Musiker betonte der Star außerdem, dass man die Coverversionen der eigenen Songs unbedingt genau anhören müsse, bevor man sie freigibt. „Ich muss es hören, um es zu erlauben, denn du weißt nie, was die Kids heutzutage sagen“, so Bobby. „Diese Kids sagen einen Mist, den du nicht in Verbindung mit deinem Song bringen willst.“