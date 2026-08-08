Stars Britney Spears rechnet mit ihren Eltern ab: ‚Ich ging zwei Monate lang auf die Knie und weinte‘

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin kritisiert ihre Eltern scharf dafür, während ihrer Vormundschaft heimlich Zeit mit ihren Söhnen verbracht zu haben.

Britney Spears schießt gegen ihre Eltern Jamie und Lynne Spears.

Die Popsängerin wirft ihnen vor, während ihrer Vormundschaft heimlich Zeit mit ihren Söhnen verbracht zu haben, ohne sie daran teilhaben zu lassen. Die 44-Jährige veröffentlichte auf X ein älteres Foto ihrer Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) beim Spielen am Strand. Dazu erklärte sie, erst vor fünf Jahren erfahren zu haben, dass ihre Eltern die beiden während der Vormundschaft ohne sie mit an den Strand genommen hätten – und das den ganzen Sommer über.

„Diese beiden kleinen Körper kamen aus meinem Bauch. Ja, sie gehören mir“, schrieb Britney. Sie habe sich gefragt, warum sie nicht Teil dieser geheimen Ausflüge gewesen sei. In einem Land zu leben, in dem es akzeptiert werde, dass ihre Eltern ein geheimes Leben mit ihren Kindern führten, habe sie zutiefst getroffen. Die Musikerin sei „zwei Monate lang auf die Knie gegangen und habe geweint“. Der Vater ihrer Söhne ist Britneys Ex-Mann Kevin Federline.

Gleichzeitig behauptete die ‚Toxic‘-Interpretin, ihr Vater habe sie von bestimmten sozialen Situationen ausgeschlossen. So habe er ihr verboten, jemals wieder in einem Diner mit einem neuen, „extrem coolen Freund“ einen Hamburger zu essen, weil ihn die Aufmerksamkeit der Paparazzi nach vier Monaten, in denen sie zu Hause festgehalten worden sei, gestört habe. Ihren Freund habe sie danach nicht mehr sehen dürfen. „Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich Essen liebe“, ergänzte Britney.

Die Sängerin stand 13 Jahre lang unter einer Vormundschaft, die ihre Finanzen, Karriere und ihr Privatleben kontrollierte. Britney erklärte außerdem, sie sei „gehirngewaschen“ und von anderen ausgenutzt worden. Ihre frühere Freude am Leben und ihre Verbindung zu den Fans habe sie während ihrer Auftritte vermisst. Auch über ihren Glauben sprach Britney. Sie bete und mache täglich Yoga. Als ihr Sohn ihr vergangene Woche erklärte, er glaube persönlich nicht an Gott, sondern an die Wissenschaft, habe sie das Gefühl gehabt, als Mutter versagt zu haben.