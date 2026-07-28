Stars Britney Spears plant bodenständigen neuen Karriereweg

Britney Spears - 2016 Billboard Music Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 14:00 Uhr

Britney Spears plant bodenständigen neuen Karriereweg.

Britney Spears denkt über einen ungewöhnlichen neuen Karriereweg nach.

Die Popikone hat verraten, dass sie nach ihrer Reha und einem Verfahren wegen rücksichtslosen Fahrens daran arbeitet, „freundlicher“ mit sich selbst umzugehen. Nun erklärte die 44-Jährige, dass sie möglicherweise ein eigenes Geschäft mit selbstgemachten Seifen und Kerzen starten möchte. Außerdem denkt sie darüber nach, Instagram zu verlassen. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform schrieb Britney: „Ich lerne, freundlicher zu mir selbst zu sein, und ich denke darüber nach, ein cooles Geschäft mit Seifen und Kerzen zu starten und Instagram zu verlassen.“ Die Sängerin fügte hinzu: „Wenn ihr mich kennt: Ich bin eigentlich ein echter Nerd und kann mich für die kleinsten Dinge begeistern.“

Ihre Begeisterung für kreative Hobbys zeigte Britney auch in einem Video, in dem sie versucht, eine Glasmalerei-Lampe herzustellen. Das Projekt lief jedoch nicht wie geplant und endete mit einer „kleinen Explosion“. Dazu schrieb sie: „Hier ist ein albernes Video von der Nacht, in der ich eine Glasmalerei-Lampe gemacht habe. Man sieht nicht das fertige Ergebnis und auch nicht die Maschine, die das Glas schmilzt … na ja.“ Weiter erklärte sie: „Okay, ich gebe es zu: Die Schmelzmaschine ist explodiert und es gab eine kleine Explosion, als ich versucht habe, das Glas zu schmelzen.“

Bereits zuvor hatte Britney erzählt, dass sie nach ihrem „interessanten“ Jahr voller Reha-Erfahrungen und rechtlicher Probleme Trost in Kunst und Handwerk gefunden habe. Die Sängerin war am Abend des 4. März in der Nähe ihres Hauses im kalifornischen Ventura County festgenommen worden, nachdem die Polizei einen anonymen Hinweis erhalten hatte. Demnach soll eine Person „mit hoher Geschwindigkeit gefahren und auf der Straße geschlenkert“ sein. Britney bekannte sich im Zusammenhang mit dem Vorfall schuldig wegen rücksichtslosen Fahrens. Im Rahmen einer Vereinbarung erhielt sie zwölf Monate Bewährung sowie einen Tag Haft, der als bereits verbüßte Zeit angerechnet wurde. Die zweifache Mutter, die zu den erfolgreichsten Popstars aller Zeiten zählt, musste außerdem eine Geldstrafe von 571 Dollar zahlen und sich wöchentlich psychologisch sowie zweimal im Monat psychiatrisch behandeln lassen. Nach der Festnahme begab sie sich zudem in eine Reha-Einrichtung und zog sich anschließend weitgehend aus den sozialen Medien zurück. Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens kehrte Britney zu Instagram zurück und sprach über einige der wichtigsten Ereignisse ihres „interessanten Jahres“. Sie schrieb: „Dieses Jahr war ziemlich interessant … Ich habe noch nie so viele Kunst- und Bastelprojekte gemacht, und es ist irgendwie peinlich. Ich glaube, ich bin ein bisschen verrückt geworden, als ich ehrlich dachte, ich könnte meine eigene Glasmalerei herstellen …“