In einem Instagram-Post Britney Spears richtet versöhnliche Worte an Justin Timberlake Britney Spears hat sich bei Instagram bei den Menschen entschuldigt, die sie mit ihrer Autobiografie möglicherweise verletzt hat. Die versöhnlichen Worte richtet sie offenbar auch an ihren Ex Justin Timberlake, den sie in ihrem Social-Media-Beitrag explizit erwähnt.