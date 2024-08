Beauty & Fashion Britney Spears über ihre platinblonden Haare

Britney Spears - platinum blonde throwback - Instagram - August 2024 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2024, 16:00 Uhr

Britney Spears erzählte, dass sie einen „riesigen Unterschied“ in ihrer Persönlichkeit spürte, als sie sich ihre Haare platinblond färbte.

Der 42-jährige Popstar trug während des Großteils ihrer Karriere blondes Haar, aber nach einer kurzen Pause von den sozialen Medien nutzte Britney am Dienstag (14. August) ihre Plattform, um einen Rückblick-Clip von sich zu teilen, als sie sich zum ersten Mal dazu entschied, ihre Haare silberblond zu färben.

Die Sängerin schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Das erste Mal, dass ich mir meine Haare platinblond färbte!!! Ehrlich gesagt war das ein riesiger Unterschied!!! Ich wurde zu diesem coolen Charakter als die Kamera anging!!! Dann weiß ich nicht, was passiert ist!!! Das ist ein Rückblick auf vor genau einem Jahr!“ Die ‚Oops!…I Did It Again‘-Künstlerin trug während ihrer Karriere eine Reihe verschiedener Frisuren, wobei sie in den frühen 2000er Jahren einen hellblonden Look bevorzugte, sich 2007 ihre Haare abrasierte und sich danach auch eine Zeit lang für einen dunkelbraunen Look entschied. Auf dem Cover ihres 2007 erschienenen Albums ‚Blackout‘ trug die Musikerin eine pechschwarze Perücke, kehrte aber zwei Jahre später für ihr ‚Circus‘-Album zu ihrem typischen Blond zurück. In den letzten Jahren färbte Britney ihre Haare in verschiedenen anderen Farbtönen, darunter in Rot, Pink und Lila.