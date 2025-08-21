Stars Brooke Hogan fordert Veröffentlichung von Bodycam-Aufnahmen nach Tod von Vater Hulk Hogan

Brooke Hogan - Stock Photo - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 18:00 Uhr

Hulk Hogans Tochter behauptet, Menschen würden „ihre Karrieren aufs Spiel setzen“, um ihr bei der Suche nach der Wahrheit über den Tod des Wrestlers zu helfen.

Die WWE-Legende starb letzten Monat im Alter von 71 Jahren an einem Herzstillstand. Doch seine entfremdete Tochter Brooke Hogan äußerte später den Verdacht auf ein Verbrechen und forderte nun die Veröffentlichung von Bodycam-Aufnahmen der Polizei sowie der 911-Notruf-Audios, um die „Erzählung zu ändern“.

Sie schrieb in ihrer Instagram-Story: „FAKT: Ich habe zu 100 % echte Anrufe von Fachleuten bekommen – von Polizeibeamten bis zu Krankenschwestern, die angeblich bei meinem Vater am Tag seines Todes waren. Sie sagen MIR, ich müsse die Bodycam-Aufnahmen sehen und die 911-Bänder bekommen, weil sie angeblich Informationen enthalten, die möglicherweise genug Licht ins Dunkel bringen könnten, um die Erzählung zu ändern, die wir/ich/alle gehört haben.“ Diese Fachleute sollen bezüglich des Todes von Hulk Hogan so leidenschaftlich empfinden, dass sie Brooke bis heute weiterhin kontaktieren und drängen, dass sie nach bestimmten Antworten suchen soll. „Sie setzen buchstäblich ihre Karrieren aufs Spiel, weil sie sich so sehr verpflichtet fühlen, das Richtige zu tun.“

Brooke betonte allerdings, sie könne nichts tun, da „alles an“ Hogans Witwe Sky Daly liege, und sie sich auf ihren Bruder Nick verlassen müsse, um informiert zu bleiben. Sie fuhr fort: „Kurz gesagt – alles liegt in den Händen der Frau meines Vaters, und ich habe null Kontrolle. Ich kann nichts tun, meine Hände sind gebunden, und ich habe kein Mitspracherecht in Bezug auf meinen Vater – selbst als seine Tochter. Das sind die Regeln, wie sie mir gesagt wurden.“

Sie fuhr fort: „Ich muss darauf vertrauen, dass mein Bruder sein Bestes gibt, um Antworten zu bekommen. Am Ende des Tages wären Antworten schön, aber nichts davon bringt meinen Vater zurück. Und meine Hände sind gebunden.“

Sky äußerte sich zuvor bereits zu den Verschwörungstheorien rund um Hulks Tod. Sie forderte Fans auf, „geduldig“ zu sein, und kritisierte „irreführende Medienberichte von gesichtslosen KI-Konten“ und „Menschen, die nicht nah genug dran waren, um wirklich zu wissen, was los war“. Das Clearwater Police Department betonte, es gebe „keine Anzeichen für Fremdeinwirkung“. In einer Erklärung hieß es: „Wie bereits gesagt, gibt es keine Anzeichen für ein Verbrechen oder irgendetwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Tod.“