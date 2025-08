Stars Brooke Hogan lehnt Teilnahme an Hulk Hogans Beerdigung ab

Bang Showbiz | 06.08.2025, 09:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin hat sich dazu entschieden, der Beerdigung ihres Vaters fernzubleiben.

Hulk Hogans Tochter hat nicht an seiner Beerdigung teilgenommen.

Die Wrestling-Legende starb im vergangenen Monat im Alter von 71 Jahren. Brooke Hogan – die sich seit seiner Hochzeit mit Sky Daily im September 2023 von ihm entfremdet hatte – entschied sich dazu, nicht an der Gedenkfeier in Florida am Dienstag (5. August) teilzunehmen. Sie erklärte, ihr Vater habe „keine offizielle Abschiedszeremonie“ gewollt, weshalb sie ihn auf ihre eigene Weise ehren wollte.

Auf Instagram schrieb Brooke: „Mein Vater hasste die Morbidität von Beerdigungen. Er wollte keine. Und auch wenn ich weiß, dass Menschen auf unterschiedliche Weise trauern – und ich bin sehr dankbar für all die Feierlichkeiten und Veranstaltungen zu seinen Ehren – musste ich als seine Tochter meine eigene Entscheidung treffen, ihn so zu ehren, wie es für mich am ehrlichsten und schönsten war.“ Die TV-Persönlichkeit fügte hinzu: „Das Einzige, was heute fehlte, war er – in seinem Campingstuhl, wie er den Wellen zuschaut… und dem Sonnenuntergang.“

Dazu veröffentlichte die 37-Jährige Fotos ihrer Familie, darunter ihr Ehemann Steven Olesky und die sieben Monate alten Zwillinge Oliver und Molly. Die restlichen Zeilen widmete sie direkt ihrem verstorbenen Vater. „Daddy, wir haben dich auf die einfachste Weise geehrt – so, wie es sich für meine Seele richtig anfühlte. Wir haben unsere Babys mit an den Strand genommen und sie in das salzige Wasser gesetzt, das du so geliebt hast“, erzählte Brooke.

Ihre Tochter habe das „Wasser geliebt“, schwärmte die Zweifach-Mama: „Ich glaube, sie wird ein ‚kleiner Fisch‘ – so wie du mich genannt hast. Wir lieben dich und ehren alles, was dich so besonders gemacht hat.“ Abschließend erklärte Brooke: „Jedes Sandkorn und jede Welle haben mich daran erinnert, dein Beach-Baby zu sein – und haben uns dir nähergebracht. Ich bete, dass du in Frieden bist und weißt, wie sehr ich dich liebe.“