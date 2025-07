Stars Brooke Shields ist ’nachgiebige‘ Mutter geworden

Brooke Shields - November 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin reflektiert offen über ihren Erziehungsstil, der sich im Laufe der Jahre verändert hat.

Brooke Shields ist gegenüber ihren Töchtern „nachgiebiger“ geworden.

Die US-Schauspielerin hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris Henchy die Töchter Rowan (22) und Grier (19) und gibt zu, dass sich ihr Erziehungsstil im Laufe der Jahre verändert hat.

In der Sendung ‚Today with Jenna and Friends‘ erzählte die 60-Jährige: „Die Urlaubspläne werden mittlerweile mehr oder weniger von den Freunden meiner Töchter bestimmt. Sie kommen jetzt alle zu uns nach Hause. Und was diesmal interessant ist: Sie haben einen Freund – aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Betten. Das ist natürlich ein Gesprächsthema.“

Brooke räumte ein, dass sie im Umgang mit ihrer jüngeren Tochter inzwischen lockerer geworden sei. Mittlerweile sei die ‚Die blaue Lagune‘-Darstellerin in Erziehungsfragen sogar nachgiebiger als ihr Ehemann Chris. Das verblüffe niemanden mehr als sie selbst. „Normalerweise bin ich die Strengere, aber aus irgendeinem Grund – weil sie alle unbedingt bei uns sein wollen – denke ich mir: ‚Na ja, immerhin wollen sie zusammen sein.‘ Wenn sie respektvoll miteinander umgehen und bestimmte Dinge eingehalten werden…“, gestand sie.

Die Hollywood-Beauty fügte hinzu: „Es ist verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich die Nachgiebigere bin – wo ich meine Jungfräulichkeit erst mit 22 verloren habe. Ich war quasi weggeschlossen in einer Kiste.“