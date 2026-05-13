Stars Brooke Shields spricht über ihr Unbehagen als Teenager

Brooke Shields - Mother of the Bride screening 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin musste als 15-Jährige unangenehme Interview-Fragen beantworten.

Brooke Shields fühlte sich unwohl dabei, als Teenager über ihren Körper zu sprechen.

Die heute 60-jährige Schauspielerin erinnert sich daran, dass TV-Moderatorin Barbara Walters sie nach ihren „Maßen“ fragte, als sie gerade einmal 15 Jahre alt war. Diese Situation sei ihr damals äußerst unangenehm gewesen. Brooke – die seit 2001 mit Regisseur Chris Henchy verheiratet ist – gestand im Podcast ‚Dinner’s On Me‘: „Es ist auch verrückt, dass Barbara Walters mich nach meinen Maßen gefragt hat.“

Die ‚Die blaue Lagune‘-Darstellerin erklärte, dass sie die Frage damals einfach beantwortete, heute aber wünschte, sie hätte anders reagiert. Das Model – das zwischen 1997 und 1999 mit Sportstar Andre Agassi verheiratet war – sagte: „Ich habe tatsächlich geantwortet. Ich habe das nicht abgewiegelt oder so. Wenn mich heute jemand so etwas fragen würde, hätte ich wahrscheinlich einen schlagfertigen Kommentar parat.“

Brooke blickte außerdem auf die Zeit zurück, in der das Interview stattfand, und betonte, dass Frauen damals nur wenig Macht gehabt hätten. „Ich glaube, ich habe alles persönlich genommen – und teilweise tue ich das immer noch. Heute kann ich viel besser damit umgehen und lasse mich nicht mehr so sehr beeinflussen“, betonte sie. „Aber damals lebten Frauen in einer Männerwelt und hatten praktisch keine Macht.“

Bereits Anfang der Woche erklärte Brooke, dass sie sich mit 60 „sexyer“ fühle als noch als Teenager. Die Schauspielerin ist überzeugt, heute „viel mehr zu bieten“ zu haben – auch seit der Gründung ihrer Haarpflegemarke Commence, die sich an Frauen über 40 richtet. Brooke – die in den 1980er-Jahren zu den berühmtesten Gesichtern der Welt gehörte – verriet im Podcast ‚I Changed My Mind with Dan Souza‘: „Es entstand aus dem Bewusstsein heraus, wie alt ich heute bin, und der Erkenntnis, dass ich in eine unglaublich wichtige Lebensphase komme – mir aber nicht mehr derselbe Wert zugesprochen wird wie damals, als meine Eierstöcke noch funktionierten.“ Das sei „einfach verrückt“ für sie gewesen.