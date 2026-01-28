Stars Brooklyn Beckhams Hochzeitsplaner von Familienkonflikt überrascht

Brooklyn and Nicola Peltz Beckham - Met Gala 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 19:00 Uhr

Der Hochzeitsplaner von Brooklyn Beckham hat sich über die jüngsten Vorwürfe des 26-Jährigen gegenüber seinen Eltern David und Victoria Beckham überrascht gezeigt.

Brooklyn hatte in einem öffentlichen Statement schwere Anschuldigungen erhoben und unter anderem behauptet, seine Mutter habe bei seiner Hochzeit mit Nicola Peltz 2022 den ersten Tanz „geklaut“. In seinem Instagram-Statement schrieb Brooklyn unter anderem: „Ich war jahrelang still und habe versucht, alles privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiter mit der Presse gesprochen. Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen.“

Preston Bailey, der über elf Monate hinweg an der Planung der Hochzeit beteiligt war und auch die Verlobungsfeier organisierte, erklärte gegenüber der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘: „Es überrascht mich, dass er diese Haltung gegenüber seinen Eltern einnimmt. Das ist nicht der Brooklyn, den ich kennengelernt habe.“ Bailey schilderte seine Eindrücke so: „Er war einfach ein netter, sanfter Typ. Ein ganz normaler Mensch, der Hallo sagt, Smalltalk führt. Während der Planung war er sehr involviert, besonders bei den Designdetails. Ich habe ihn immer als höflich, respektvoll und ausgeglichen erlebt. Es gab nie Spannungen.“

Auch Spekulationen über angebliche Dominanz von Nicola Peltz wies Bailey zurück. „Ich habe sie nie als bossy erlebt“, sagte er. „Ich habe viel Zuneigung zwischen den beiden gesehen. Alle Designs wurden ihr präsentiert, aber es war ihr wichtig, dass Brooklyn alles absegnet. Sie hätte nichts ohne seine Zustimmung gemacht.“

Bailey, der bereits für Persönlichkeiten wie Donald und Melania Trump, Mariah Carey, Uma Thurman und Michael Douglas gearbeitet hat, war im April 2021 engagiert worden, musste sich aber elf Monate später wegen Terminüberschneidungen zurückziehen.