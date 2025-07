Stars Brooklyn Beckham: Heiratsantrag an Nicola Peltz war ‚beste Entscheidung‘ seines Lebens Brooklyn Beckham verriet, dass er seinen Heiratsantrag an Nicola Peltz für die „beste Entscheidung“ hält, die er jemals getroffen habe. Der 26-jährige Star feierte in den sozialen Medien den fünften Jahrestag seines Heiratsantrags an die 30-jährige Schauspielerin, die er im April 2022 in Palm Beach in Florida geheiratet hat. Neben einem Selfie des verliebten Paares, […]