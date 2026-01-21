Stars Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham verfügen über die einzigen Aufnahmen von ‚unangemessenem‘ Hochzeitstanz

Bang Showbiz | 21.01.2026, 09:00 Uhr

Der Beckham-Sohn enthüllte in einem Instagram-Statement, dass seine Mutter Victoria Beckham den ersten Tanz bei seiner Hochzeit "an sich gerissen" habe.

Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham sind die einzigen, die im Besitz der Aufnahmen sind, die Victoria Beckhams „unangemessenem“ Hochzeitstanz zeigen.

Der 26-Jährige hatte in einem schockierenden Instagram-Statement erklärt, dass er kein Interesse an einer Versöhnung mit seinen entfremdeten Eltern Victoria und David Beckham habe. Als einen der Gründe nannte er, dass seine Mutter bei seiner Hochzeit im Jahr 2022 den geplanten ersten Tanz mit Nicola „an sich gerissen“ habe.

„Laut Ablaufplan sollte dort mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden – stattdessen wartete meine Mutter dort, um mit mir zu tanzen. Sie tanzte sehr unangemessen mit mir vor allen Anwesenden“, enthüllte Brooklyn. Er habe sich in seinem ganzen Leben noch nie „so unwohl oder gedemütigt“ gefühlt. „Wir wollten unser Eheversprechen erneuern, um neue Erinnerungen an unseren Hochzeitstag zu schaffen, die uns Freude und Glück bringen – und nicht Angst und Peinlichkeit“, klagte der Promi-Sohn.

Insider berichten nun, dass Brooklyn und Nicola die einzigen seien, die über Videoaufnahmen des Vorfalls verfügen. „Brooklyn hält alle Karten in der Hand, wenn es um das Video von Victorias ‚unangemessenem‘ Tanz mit ihm bei seiner Hochzeit mit Nicola geht“, zitiert ‚MailOnline‘ den Vertrauten. „Man kann absolut nachvollziehen, warum Brooklyn niemals gewollt hätte, dass dieses Material veröffentlicht wird.“

Der Hobby-Koch sei an seinem Hochzeitstag „tief enttäuscht“ von seiner Mutter gewesen. „Tausende Menschen spekulieren inzwischen darüber, wie unangemessen Victorias Auftritt tatsächlich war, und eine Veröffentlichung der Aufnahmen könnte der ultimative Beweis dafür sein, dass alles, was Brooklyn behauptet, der Wahrheit entspricht“, fügte der Insider hinzu. „Die einzige Person, die dieses Material rechtlich veröffentlichen darf, ist Brooklyn selbst.“

Ob der Beckham-Sprössling tatsächlich mit dem Video an die Öffentlichkeit geht, bleibt fraglich. „Auch wenn er offensichtlich an seine Belastungsgrenze getrieben wurde, könnte er dennoch das Gefühl haben, dass er das Erlebte nicht noch einmal durchleben möchte – vor allem nicht in einem derart öffentlichem Rahmen.“