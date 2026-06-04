Musik Mel B behauptet, Netflix-Dokuserie über die Spice Girls sei gestrichen worden

Spice Girls - Croke Park 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 19:00 Uhr

Mel B hat behauptet, dass die seit Langem angedeutete Netflix-Dokuserie über die Spice Girls nicht mehr weiterverfolgt wird.

Mel B erklärte, dass eine angeblich geplante Netflix-Dokuserie über die Spice Girls auf Eis gelegt worden sei.

Die mutmaßliche Einstellung des Projekts mit dem Streamingdienst erfolgt, nachdem die Band-Mitglieder bereits eine Tour zum 30-jährigen Jubiläum ausgeschlossen hatten. In der Sendung ‚Good Morning Britain‘ wurde die 51-jährige Sängerin von Moderatorin Susanna Reid nun gefragt, ob zumindest das Netflix-Projekt über die legendäre Girlgroup noch stattfinde.

Mel antwortete unverblümt: „Nun, ich glaube nicht, dass etwas passiert. Ich denke, es war einmal etwas geplant, aber ich glaube nicht, dass es jetzt tatsächlich stattfinden wird, was schade ist.“ Als Susanna nachhakte, warum das Projekt plötzlich ins Stocken geraten sei, blieb Mel geheimnisvoll und sagte: „Das erzähle ich dir in der Garderobe!“

Scary Spice dämpfte außerdem erneut die Hoffnungen auf eine vollständige Reunion-Tour der Spice Girls zum 30-jährigen Jubiläum der Gruppe. Obwohl sie betonte, dass sie jederzeit bereit sei, wieder mit ihren Bandkolleginnen auf die Bühne zu gehen, räumte sie ein, dass die Situation kompliziert sei. Mel sagte: „Ich denke, wenn es passieren soll, wird es passieren, und ich bin immer für eine Spice-Girls-Reunion zu haben, versteht mich nicht falsch.“ Als Susanna fragte, ob manche Mitglieder zögerlicher seien als andere, deutete Mels Antwort tatsächlich darauf hin, ohne Namen zu nennen. Sie sagte: „Nun, jeder hat sein eigenes Leben, wenn ihr versteht, was ich meine, ohne zu viel zu sagen. Ich hoffe weiterhin darauf, ich bin immer optimistisch, ihr kennt mich.“

Die ‚Viva Forever‘-Sängerin hatte kürzlich über die Dokuserie gesprochen und überraschend behauptet, dass „nicht jeder ehrlich sein möchte“. Gegenüber dem Magazin ‚HELLO!‘ sagte sie: „Ich glaube, wir wurden alle gefragt und haben irgendwann darüber nachgedacht. Aber es muss auf die richtige Weise gemacht werden, und es muss ehrlich sein – und nicht jeder möchte ehrlich sein.“

Die Spice Girls gingen 2019 auf Reunion-Tour, allerdings ohne Victoria Beckham. Es gab viele Spekulationen darüber, wie die Gruppe in diesem Jahr den 30. Jahrestag der Veröffentlichung ihrer Debütsingle ‚Wannabe‘ feiern würde. Doch Mel B zerstörte die Hoffnungen auf gemeinsame Bühnenauftritte mit ihren Bandkolleginnen Geri Horner, Emma Bunton, Melanie C und Victoria. Sie sagte der Zeitschrift: „Ich kann euch sagen, dass es nicht passiert. Falls doch, wäre es für mich eine Überraschung, sagen wir es so. Wenn ich auf diese Tour zurückblicke und auf das Gefühl, das sie mir gegeben hat – ich war vollkommen in meinem Element –, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt … Ich bin 50. Man kann nicht ständig alle drängen, auf Tour zu gehen, wenn sie das nicht wollen. Damit habe ich abgeschlossen, als ich 50 geworden bin.“