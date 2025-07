Stars Bryce Dallas Howard hat noch nie eine Folge von ‚Happy Days‘ gesehen

Bryce Dallas Howard attends the Prime Video Presents "Trailblazers" Showcase - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2025, 14:00 Uhr

Bryce Dallas Howard hat „noch nie eine Folge von ‚Happy Days‘ gesehen“.

Die 44-jährige Schauspielerin ist die Tochter von Ron Howard – dem Schauspieler und Regisseur, der Richie Cunningham in der erfolgreichen TV-Sitcom zwischen 1974 und 1980 spielte – aber Bryce gab jetzt zu, dass sie nie eine einzige Episode der Show gesehen hat.

In einem neuen Clip aus ‚Busy This Week‘ – der mit ‚People‘ geteilt wurde – sagte Bryce: „Ich werde etwas beichten, und zwar, dass ich noch nie eine Folge von ‚Happy Days‘ gesehen habe.“ Busy Philipps, die Moderatorin von ‚Busy This Week‘, bemerkte daraufhin, dass Henry Winkler, der Arthur ‚Fonzie‘ Fonzarelli in der Sitcom darstellte, auch Bryces Patenonkel sei. Die Schauspielerin antwortete: „Ich liebe ihn so sehr, und ich liebe meinen Vater so sehr, und ich liebe alle Leute von ‚Happy Days‘, und es wäre so einfach, das einfach mal zu schauen, und ich weiß nicht, warum.“ Auf die Frage, ob Ron und Henry wüssten, dass sie die Serie nie gesehen habe, sagte Bryce: „Ja, irgendwie schon.“ Die Schauspielerin deutete sogar an, dass auch ihre Geschwister – Paige, Jocelyn und Reed – die Kult-Sitcom nie geschaut haben. Sie sagte: „Ich glaube irgendwie, dass sie das auch nie gesehen haben.“

Vor kurzem verriet Bryce außerdem, dass sie in ihrer Kindheit „nicht schauspielern durfte“. Der Star aus ‚Argylle‘ sagte zu ‚People‘: „Ich denke, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, früher zu schauspielern, hätte ich sie genutzt. Aber ich durfte es nicht. Meine Eltern waren bei dieser Grenze sehr konsequent: Sie würden niemanden unterstützen, der Kinderschauspieler werden wollte.“