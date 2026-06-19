Film Jim Carrey: Wird er erneut zum Grinch?

Jim Carrey - December 2024 - Sonic 3 premiere - TCL Chinese Theatre - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 11:00 Uhr

Jim Carrey befindet sich in Verhandlungen, um seine Rolle als Grinch erneut zu übernehmen.

Der 64-jährige Schauspieler verkörperte die zynische und intrigante, grün behaarte Kreatur im Film ‚Der Grinch‘ aus dem Jahr 2000 und wird voraussichtlich für eine Fortsetzung zurückkehren.

Laut ‚The Hollywood Reporter‘ entwickeln Universal und Imagine Entertainment derzeit einen Nachfolgefilm über die Figur von Dr. Seuss, bei dem Ron Howard die Regie für den Weihnachtsfilm übernehmen soll. Alec Berg, Jeff Schaffer und David Mandel sollen das Drehbuch für den Film schreiben, nachdem sie bereits 2003 gemeinsam an der Verfilmung von Dr. Seuss’ ‚The Cat in the Hat‘ gearbeitet hatten.

Im Jahr 2024 gab Carrey zu, dass er bereit sei, für eine Fortsetzung von ‚Der Grinch‘ zurückzukehren – vorausgesetzt, es handelt sich um eine Motion-Capture-Produktion. Er sagte gegenüber ‚ComicBook.com‘: „Oh Mann, weißt du, wenn wir das mit dem Grinch hinbekommen könnten. Die Sache ist die: Am Drehtag mache ich das mit einer Unmenge Make-up und kann kaum atmen. Es war ein extrem qualvoller Prozess. Die Kinder waren die ganze Zeit in meinen Gedanken. ‚Es ist für die Kinder. Es ist für die Kinder. Es ist für die Kinder.‘ Und jetzt, mit Motion-Capture und solchen Dingen, könnte ich frei sein, andere Dinge zu tun. Alles ist möglich in dieser Welt.“

Carrey verbrachte etwa acht Stunden am Tag in der Maske, um für die Rolle des Grinch grün geschminkt zu werden, doch Howard hatte zuvor verraten, dass der Schauspieler am ersten Drehtag damit gedroht hatte, aufzuhören. Er blieb nur, nachdem das Filmteam einen Mann engagiert hatte, der Erfahrung darin hatte, CIA-Agenten darin zu schulen, „wie man Folter aushält“.