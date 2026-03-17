Stars ‚Buffy‘-Star Sarah Michelle Gellar verrät, wer für den abgesagten Reboot verantwortlich ist

Sarah Michelle Gellar - LA Premiere - I Know What You Did Last Summer - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 11:00 Uhr

Sarah Michelle Gellar hat verraten, dass der ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Reboot wegen eines Verantwortlichen abgesagt wurde, der „kein Fan des Originals“ war.

Die 48-jährige Schauspielerin sollte ihre Rolle als Buffy Summers in der geplanten Neuauflage ‚Buffy: New Sunnydale‘ erneut übernehmen, gab jedoch am Wochenende bekannt, dass die Pläne gestrichen wurden und die Serie nicht weiterverfolgt wird.

Nun erklärte sie auch den Grund. „Wir hatten einen Verantwortlichen bei unserer Serie, der nicht nur kein Fan des Originals war, sondern auch stolz darauf war, uns ständig daran zu erinnern, dass er die Serie nie komplett gesehen hat und dass sie nichts für ihn ist“, verriet die Schauspielerin dem ‚People Magazine‘. „Das ist sehr schwierig, wenn man eine Marke übernimmt, die so geliebt wird wie Buffy – nicht nur weltweit, sondern auch von mir und Chloé [Zhao, Regisseurin].“ Diese Einstellung des Beteiligten habe dafür gesorgt, dass das Projekt von Anfang an unter keinem guten Stern stand: „Das zeigt, gegen welchen Gegenwind wir von Anfang an kämpfen mussten, wenn dein Verantwortlicher buchstäblich stolz darauf ist, dir zu sagen, dass er es nicht gesehen hat.“

Sarah war gerade auf dem Weg zur Bühne beim SXSW Film and TV Festival für die Premiere ihres neuen Films ‚Ready Or Not 2: Here I come‘, als sie die Nachricht bekam, während die ‚Hamnet‘-Regisseurin sich auf die Oscars vorbereitete, bei denen sie als Beste Regisseurin nominiert war. Sarah fügte hinzu: „Chloé und ich fühlen dasselbe. Enttäuschung. Wir wollen die Fans nicht enttäuschen. Das tut weh.“ Beide Frauen seien traurig darüber, wie mit dem Projekt umgegangen wurde und wann es passiert ist. Trotzdem wollten sie sich nicht den Spaß an den Veranstaltungen nehmen lassen. Sarah fügte hinzu: „Ich habe zu Chloé gesagt – und ich war sehr deutlich – ich sagte: ‚Am Sonntagabend setzt du diese Krone auf, gehst über den roten Teppich und nimmst all die Liebe für das auf, wofür du gearbeitet hast, und vergisst den Rest.‘ Es ist mir wichtig, dass das nicht das schmälert, was wir erreicht haben und was sie erreicht hat. Und es gibt immer noch so viel mehr zu tun.“

Sarah gab aber auch zu, dass „niemand damit gerechnet hat, auch nicht der Leiter von Searchlight“, dass das Projekt wieder abgesagt wird. Sie weiß nun auch nicht genau, wie die Zukunft von Buffy aussieht. Sie fügte hinzu: „Das Einzige, was ich all diesen Fans sagen möchte, ist, dass das Vermächtnis immer noch da ist und dadurch nicht geschmälert wird. Es verändert sich nicht. Dieses Vermächtnis bleibt bestehen – für sie.“