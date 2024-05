Sorge um die kleine Leonora Bushido: Ehefrau Anna-Maria teilt rührenden Vater-Tochter-Moment

Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind seit 2012 verheiratet. (ili/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 14:29 Uhr

Anna-Maria Ferchichi und ihr Ehemann Bushido sorgen sich gerade um Drillingstöchterchen Leonora. Die achtfache Mutter teilte nun einen rührenden Vater-Tochter-Moment aus dem Krankenhaus.

Influencerin Anna-Maria Ferchichi (42) verbringt gerade jede freie Minute im Krankenhaus. Die zweijährige Leonora – eines der Drillingsmädchen – kämpft mit einer Mandelentzündung und wie sich nach einem weiteren Bluttest herausstellte, auch mit Pfeifferschen Drüsenfieber.

Bushido-Kuschelfoto aus dem Krankenhaus

Endlich ist auch der Vater der Kleinen, Rapper Bushido (45), in der Wahlheimat Dubai angekommen und auch sein erster Weg führte offenbar in die Klinik. "Bin schnell Mittagessen holen. Papa passt auf Leonora auf", lässt die achtfache Mutter ihre Followerinnen und Follower in einer Instagram-Story wissen. Wie man sich das mit dem "Aufpassen" genau vorstellen darf, zeigt Ferchichi in der nächsten Story.

Zu sehen ist ein rührendes Foto, auf dem Anis Ferchichi, wie der Musiker bürgerlich heißt, mit im Krankenhausbett seiner kleinen Tochter liegt. Liebevoll hat er sich hinter sie gekuschelt und schläft ebenfalls. "Awwww" und ein rotes Herz kommentiert Mama Anna-Maria und fügt als Zusatzinformation hinzu, dass das Mädchen "schon wieder seit 3,5 Stunden" schlafe.

Auch ihr Mann scheint den Schlaf zu brauchen, hat er doch einen extrem "turbulenten Flug mit vielen Umwegen" hinter sich, wie sie in einer vorigen Story erzählt hatte. Während Anna-Maria Ferchichi und die sieben gemeinsamen Kinder bereits seit einigen Tagen wieder in Dubai sind, hatte Bushido nach dem Ende des ersten Teils seiner "König für immer"-Tour noch einiges in der alten Heimat Deutschland zu erledigen und kam daher nach.

Leonora darf wieder mit nach Hause

Inzwischen haben die Eltern die gute Nachricht erhalten, dass die kleine Leonora am heutigen Freitag wieder mit nach Hause darf. Denn "sie isst wieder", wie die erleichterte Mutter ihrer Followerschaft am Freitagmorgen mitteilte. "Anis, Djibi & Aaliyah kommen mich gleich abholen", berichtet Anna-Maria Ferchichi. Und nach einer Erledigung fahren alle zurück zu "Leonora. Sie wird gegen Nachmittag entlassen".

Im März hatte die Familie bereits um die Gesundheit von Drilling Amaya gebangt, die auch lange im Krankenhaus lag und schließlich am Hals operiert werden musste, weil sich dort ein Abszess gebildet hatte.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind seit 2011 ein Paar und seit 2012 verheiratet. Sie leben mit ihrer Familie in Dubai. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder: Tochter Aaliyah (geb. 2012), die Zwillinge Djibrail ("Djibi") und Laila (geb. 2013), Sohn Issa (geb. 2015) sowie die Drillinge Leonora, Naima und Amaya. Die Schwester von Popsängerin Sarah Connor (43) brachte außerdem den inzwischen erwachsenen Sohn Montry mit in die Ehe.