RTL hält sich bedeckt Bushido statt Pietro Lombardi bei „DSDS“? Das sind die Reaktionen

Die Jury der aktuellen 21. Staffel: Beatrice Egli (v.l.), Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. (ae/spot)

SpotOn News | 03.11.2024, 11:16 Uhr

Ist für Pietro Lombardi wirklich bald Schluss bei "Deutschland sucht den Superstar?" Was er und Jury-Chef Dieter Bohlen über den angeblichen Austausch durch Bushido sagen - und welches Statement es vom Sender gibt.

Deutschlands neuer Superstar 2024 soll am Samstag, 9. November, in einer großen Live-Show ab 20:15 Uhr bei RTL gekürt (auch bei RTL+) werden. Es könnte laut "Bild" womöglich der letzte Auftritt von Pietro Lombardi (32) sein. Denn angeblich will RTL ihn in der nächsten "DSDS"-Staffel durch Rapper Bushido (46) ersetzen, nachdem er einen heftigen Streit mit seiner Verlobten samt Polizeieinsatz und Krankenhausaufenthalt hatte. Die Gerüchte um den Wechsel in der Jury sorgen seit Freitagabend für Wirbel. Wie Lombardi, sein Mentor Dieter Bohlen (70) und RTL reagieren…

RTL will "Spekulationen" nicht kommentieren

Offiziell ist der Austausch noch nicht. Ein RTL-Sprecher gab sich am Wochenende gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news verhalten: "Wir kommentieren die Spekulationen nicht."

Nach "BILD"-Informationen wolle sich der Sender wohl erst in der kommenden Woche öffentlich dazu äußern. Laut der Zeitung soll auch Pietro Lombardi selbst nichts Genaues wissen: "Ich glaube erst, dass ich raus bin bei DSDS, wenn RTL mich anruft und es mir sagt. Bislang ist dies nicht der Fall. Ich konzentriere mich jetzt auf unsere Live-Show am kommenden Samstag. Unsere großartigen Teilnehmer haben ein tolles Finale verdient."

Pietro Lombardi: Die Show ist "wie Familie"

Die Gerüchte fühlten sich aber "nicht gut an für mich" und verursachten einen "Kloß im Hals." "Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig", wird er weiter zitiert. Denn: "DSDS ist für Dieter und mich mehr als nur ein Job. Mir geht es dabei nicht ums Geldverdienen. DSDS ist eine Herzenssache für mich. Dieter und ich tun seit Jahren alles dafür, dass die Show erfolgreich ist. Sie ist wie Familie für mich."

Der Sänger ist der Sendung seit vielen Jahren eng verbunden. 2011 gewann er die achte Staffel und startete damit seine Karriere. Auch seine erste Ehefrau Sarah Engels (32), mit der er Sohn Alessio (9) bekam, lernte er über die Show kennen. 2019 saß Lombardi dann erstmals in der Jury, aktuell ist er neben Dieter Bohlen zum vierten Mal als Juror dabei.

Dieter Bohlen betont: "RTL bestimmt die Juroren"

Der Pop-Titan gilt als enger Vertrauter des Sängers und soll sich lange dafür eingesetzt haben, dass Pietro Lombardi auch in der 22. Staffel bei "DSDS" an Bord ist. Auch er soll am Samstag noch nichts von einem Wechsel gewusst haben: "Pietro hat mich gestern Abend angerufen und die Wahrheit ist: RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt." Bushido, der angebliche Neue, hat sich derweil noch nicht öffentlich zu den Nachrichten gemeldet.