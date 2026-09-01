Stars Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben einen interessanten Nebenverdienst

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2026, 14:00 Uhr

Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben einen interessanten Nebenverdienst.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi sorgen mit einem bislang weniger bekannten Geschäftsfeld für Aufmerksamkeit.

Das Ehepaar verdient offenbar nicht nur mit Musik, sozialen Medien und TV-Projekten Geld, sondern investiert auch in Immobilien. Dabei haben die beiden ein besonderes Geschäftsmodell für sich entdeckt: Sie kaufen sanierungsbedürftige Objekte bei Zwangsversteigerungen, bringen sie wieder auf Vordermann und vermieten sie anschließend.

Anna-Maria Ferchichi gab den Einblick in einem Instagram-Video, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann veröffentlichte. „Wir schaffen Wohnraum, und zwar schönen!“, erklärte die 44-Jährige darin. Konkret gehe es um alte Wohnungen, Wohnhäuser und Mietshäuser, die teilweise stark renovierungsbedürftig seien. Diese würden sie bei Versteigerungen erwerben, umfassend modernisieren und anschließend dem Mietmarkt zuführen.

Für das Immobiliengeschäft haben Bushido und seine Frau offenbar eine feste Arbeitsteilung entwickelt. Zu den Versteigerungen fahren beide gemeinsam. Auch darüber, welche Objekte infrage kommen und welche Projekte als Nächstes umgesetzt werden sollen, beraten sie sich zusammen. Die anschließende Arbeit am Computer übernimmt zu großen Teilen Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt. Dabei setzen die beiden inzwischen auch auf moderne Technik. Künstliche Intelligenz spielt bei der organisatorischen Arbeit eine Rolle. Anna-Maria Ferchichi zeigte sich davon beeindruckt: „Das ist echt krass. KI hilft einem so sehr.“

Der neue Nebenverdienst fügt sich offenbar in den Familienalltag ein. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat acht gemeinsame Kinder. Die organisatorischen Aufgaben erledigen die beiden nach eigener Darstellung vor allem am Vormittag, wenn die Kinder in Schule oder Kita sind. Dann treffen sie sich im Büro, um die nächsten Vorhaben zu besprechen.

Während die Familie erst vor wenigen Monaten eine luxuriöse Villa im Münchner Vorort Grünwald bezogen hat, konzentriert sich das gemeinsame Geschäft auf ganz andere Immobilien. Es geht ausdrücklich nicht darum, weitere Luxusobjekte für den Eigenbedarf anzuschaffen. Stattdessen wollen Bushido und Anna-Maria Ferchichi renovierungsbedürftige Wohnungen wieder nutzbar machen und anschließend vermieten.